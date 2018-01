Seehofer: Bajorország szövetségre lép a közép-európai országokka

Szövetséget hoz létre Bajorország a közép-európai államokkal - jelentette be Horst Seehofer bajor kormányfő, a Keresztényszociális Unió (CSU) elnöke pénteken a Seeon kolostorban a CSU szövetségi parlamenti (Bundestag-) képviselőcsoportjának és a párt vezetőinek Orbán Viktorral folytatott megbeszélése után.



Horst Seehofer a magyar kormányfővel közösen tartott tájékoztatóján kiemelte, hogy személyesen vezeti a Bajorország és a közép-európai országok együttműködésének további erősítését célzó kezdeményezést.



Rámutatott, hogy Bajorország nagyobb kereskedelmi forgalmat bonyolít le a visegrádi országokkal, mint Franciaországgal és Nagy-Britanniával. Ezért is "bajor érdek a kapcsolatok elmélyítése" - mondta Horst Seehofer.



Hozzátette: Bajorországot és Magyarországot "barátság és tisztelet köti össze, ezért hívtuk meg ismét barátunkat, Orbán Viktort". Mint mondta, a magyar kormányfő "bátor szabadságharcos volt a kommunista diktatúra alatt", országa lakosságának támogatását többször is elnyerte demokratikus választáson, méghozzá "meggyőző módon", és "nagyon sikeresen" mozdítja elő Magyarország fejlődését.



Horst Seehofer leszögezte: Orbán Viktor "kétségtelenül a jogállamiság talaján áll".



Elmondta, hogy a CSU vezetői és Bundestag-képviselői "nagyon jó, őszinte és nyílt" megbeszélést folytattak Orbán Viktorral. "Sok-sok gondolatot adtunk át kölcsönösen egymásnak a további munkához" - fogalmazott.



Horst Seehofer kiemelte, hogy az Európai Unió jövőjének formálásában és a kétoldalú kapcsolatokban is hatalmas feladatok következnek, amelyeket csak közösen lehet megoldani, ezért tovább kell folytatni a bajor-magyar párbeszédet.



Alexander Dobrindt, a CSU Bundestag-képviselőinek vezetője hangsúlyozta: "tudjuk, hogy Magyarország a jogállamiságnak megfelelően tevékenykedik a külső határok védelmében". Hozzátette, hogy Magyarország az EU, a schengeni övezet és a NATO tagjaként "fontos tárgyalópartner a stratégiai kérdésekben európai szinten".



Hozzátette, hogy szolidaritást kell tanúsítani a válságövezetek azon térségeinek újjáépítésben, amelyeken helyreállt a béke, és ebben a kérdésben Németország és Magyarország azonos álláspontot foglal el. Mindkét ország azt vallja, hogy humanitárius segítséggel és újjáépítési támogatással hozzá kell járulni ahhoz, hogy újrainduljon az élet ezeken a vidékeken.



Alexander Dobrindt a találkozón megtárgyalt gazdasági kérdésekről szólva rámutatott, hogy a magyar gazdaság növekedése meghaladja az uniós átlagot, amiben a Magyarországon tevékenykedő német és bajor vállalatoknak is van szerepük. Hangsúlyozta, hogy nemcsak Bajorország, hanem egész Németország számára is kiemelten fontos a visegrádi térség. Németország jóval nagyobb kereskedelmi forgalmat bonyolít le a visegrádi államokkal, mint Franciaországgal. A CSU továbbra is ennek a "növekedést ígérő partnerségnek" a fejlesztésére törekszik - mondta Alexander Dobrindt, intenzívnek és sikeresnek nevezve az Orbán Viktorral folytatott megbeszélést.