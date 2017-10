Sok fegyver és egy jegyzet is volt a Las Vegas-i lövöldöző szobájában

Paddock vasárnap 58 embert agyon lőtt és körülbelül 500-at megsebesített egy Las Vegas-i countryfesztiválon. Ezek után öngyilkosságot követett el. Ez már cask azért is meglepő, mert sok arra utaló nyomot találtak, hogy a nyugdíjas könyvelő a támadás után el akart menekülni.



A nyomozás során az is kiderült, hogy egy másik szobát is bérelt a szállodában, ami a Las Vegas-i Life Is Beautyful fesztivál helyszínére nézett. Ezt az eseményt korábban tartották. Itt még sem rendezett mészrálást Paddock.



Az nyugdíjas elkövető valószínűleg éveken keresztül gyűjtögette a fegyvereit és a lőszereit, mire a terrortámadását megindította. 50 automata vagy automatávál alakított fegyvere volt. Ezek körülbelül felét a támadásra használ szobában találta meg a rendőrség. A maradékot két különböző helyen fedezték fel.



Az még mindig rejtély, hogy Paddock miért kezdett a mészárlásba. Nyugodt, csendes embernek ismérték, aki szerette a sporot és a szeremcsejátékot. Emellett gazdag ingatlanbefektetői bevételeiből kényelmesen élt.