Vadászhatók a medvék Romániában

Két évvel ezelőtt a román környezetvédelmi minisztérium betiltotta a populációt szabályozó medvevadászatot Romániában. Meg is lett az eredménye: olyannyira megnőtt Székelyföldön a medveállomány, hogy rendszeressé váltak a medvetámadások.De nem kell túllépni már a határt sem ahhoz, hogy észrevehető le­gyen a túlszaporodás. Szerda reggel a Nógrád megyei Somoskőújfalunál okozott riadalmat egy nagy testű mackó.A MÁV dolgozóira hozta a frászt, amikor megjelent a vasúti síneken.Az ijedtségnél nagyobb baj nem történt, nem úgy, mint aznap délután a Hargita megyei Szentegyháza közelében: gyógynövényeket szedett egy férfi, amikor rátámadt egy állat.A szintén romániai Szent Anna-tónál pedig néhány hete egy magyar zarándokot harapott lábon egy medve. Sokak szerint az ember magának köszönheti, ha medvetámadás éri. Hasonlóan vélekedik a medvepásztornak állt Szin János is, aki Székelyföldön mackók között éli mindennapjait.– Sajnos plüssnek nézik ôket, és már a városokba is beszoktak az etetés miatt – mondta a-nak