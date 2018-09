30 éve gyógyvíz a makói: Jót tesz a fürdőzőknek - de milyen lehet meginni?

Fürdőzők a Hagymatikum gyógyászati részlegében.

Érdekes – jegyzi meg Medgyesi –, hogy ezért a kutatómunkáért nem kapott semmilyen hivatalos elismerést a várostól sem a főorvos asszony, sem más, aki részt vett benne. Pedig ez és a korábban átadott gyógyrészleg alapozta meg, hogy a makói fürdő 1991-re gyógyfürdővé válhasson.

– A makói fürdő gazdája a rendszerváltásig a megyei vízmű vállalat volt – emlékszik vissza Medgyesi Pál, az egykori makói vízmű volt igazgatója. Mint meséli, akkoriban minden tavasszal szokás volt, hogy a megye fürdőit a cég vezetői bejárták, és ő egy ilyen alkalommal, 1988-ban figyelt fel az egyik fürdőben az ottani gyógyvíz összetételét hirdető táblára. Innentől mindössze néhány hónap kellett a minisztérium hivatalos pecsétjéhez – meséli.Az 1988-ban ugyanis már ismert volt, hogy a gyógyvízzé minősítés két alapfeltételének –– megfelel a makói termálkútból érkező víz, és használták is kádas és medencés kezelésekre. A hivatalos minősítéshez azonban szükség volt a jótékony egészségügyi hatás igazolására. Ezt a munkát Domokos Zsuzsa reumatológus főorvos és csapata végezte el, komoly és alaposan dokumentált orvosi vizsgálatok sorozatával. Mint kiderült, a makói termálkút kincse alkáli-hidrogénkarbonátos hévíz, amely mozgásszervi, ízületi betegségek kezelésére alkalmas. Akkoriban egyébként három elismert gyógyvíz volt a megyében: a kakasszéki, a szegedi és a szentesi.Medgyesi úgy véli, a több mint hatvan évvel ezelőtt fúrt első makói termálkút szakszerű üzemeltetés és rendszeres karbantartás mellett még évtizedekig működhet. Volna lehetőség a gyógyvíz további alkalmazására is, hiszen jelenleg külsőleg használhatóként tartják nyilván, de korábban is voltak, akik szívesen kortyolták.A szakember úgy tudja, noha szerte az országban több száz gyógyvíz van, olyan, ami fürdésre és fogyasztásra is elismerten alkalmas, mindössze huszonhárom. Annak persze most sincs semmi akadálya, hogy amint az korábban szokásban volt, biztosítsanak lehetőséget a vízvételezésre.