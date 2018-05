352 autóparkolót, 275 kerékpárnak tárolót építenek, lesz 4 szökőkút is - Tető alatt az új makói könyvtár 80 százaléka

Az emeleti rész egyik sarokrészében már jól láthatók a makoveczi stílusjegyek. Fotó: Kovács Erika

– Makó önkormányzata a Makovecz-hagyaték gondozására, ápolására 13,2 milliárd forint állami támogatást kapott. Ebből a pénzből négy épület készül, vagy újul meg – mondta az épülő makói könyvtár sajtóbejárásán Farkas Éva Erzsébet, Makó polgármestere. Hozzátette: az egyik legnagyobb beruházás a József Attila Könyvtár újjáépítése, 2,66 milliárd forintból. Az építkezés és a körülötte lévő tér rehabilitációja jól halad. A könyvtár falfelületei már állnak, a tetőszerkezet pedig 80 százalékban készült el. Most a gépészeti és elektronikai munkálatok zajlanak, illetve a tetőszerkezet hiányzó munkálatait végzik a mesterek.A Deák Ferenc utcán a térrehabilitáció is jól halad. A közműépítés megtörtént, jelenleg a piac előtti teret építik ki. Ott lesz négy szökőkút, illetve készül a térburkolat is.A polgármester sorolta, a térrehabilitáció során 10 ezer négyzetméter felület újul meg. 352 parkolót alakítanak ki, ez legalább félszázzal több, mint eddig volt. Kerékpártárolókat is létesítenek, összesen 275 biciklit lehet majd tárolni. Farkas Éva Erzsébet arról is beszélt, ügyeltek arra, hogy a területen minél kevesebb fát kelljen kivágni. Inkább a kerékpárút nyomvonalát módosították. A kivágott fák helyett jóval több csemetét ültetnek.Szöllőssi Béla, a beruházás műszaki ellenőre arról beszélt, most következik a munka látványos része. Van még idő a befejezésre, hiszen jövő év januárra kell végezni vele. Most már jól látható, milyen is lesz az új épület.