Hová kerül a korsós lány?

A korsós lány a Csanád vezér tér után egyelőre a makói múzeumban vár sorsára. Fotó: Szabó Imre

– Egyelőre a múzeumban van, később pedig a városháza udvarára kerülhet – mondta Kovács Sándor önkormányzati képviselő (Fidesz–KDNP), amikor arról kérdeztük, mit tud a korsós lányt ábrázoló, egykor kútként funkcionált makói szobor sorsáról. Azért érdeklődtünk, mert idén tavaszra ígérték, hogy felállítják. Az eredeti elképzelés az volt, hogy a Kossuth, a Bolygó és a Baross utca által határolt kis, háromszög alakú térre viszik át. Egy ott zöldséges boltot üzemeltető vállalkozó, Kacsner István még pénzt, pontosan 300 ezer forintot is ajánlott azért, hogy a kis tér visszakapja régi hangulatát – a lányszobor ugyanis eredetileg, sok évtizede ott volt.Mint korábban megírtuk, tavaly nyárig a Csanád vezér téren állt. Azért kellett onnan elszállítani, mert ott kapott helyet az országzászló. Mostanra egyébként nagyon elhanyagolt állapotba került, darabok hiányoznak belőle – elszállítása előtt elemeire bontották, majd a makói múzeumba vitték, hogy ott rendbe hozzák. Jelenleg is ott van.Kovács Sándor ugyancsak tett felajánlást a park rendbetétele, illetve a szobor újraállítása érdekében: képviselői alapjából 100 ezret. Sorsa a legutóbbi lakossági fórumon is szóba került. Ott elhangzott: a köztéri szobrok állításakor mindig szakvéleményt készítő grémium, a Magyar Alkotóművészeti Közhasznú Nkft. szakemberei makói látogatásuk alkalmával úgy találták, a kis parkba nem illik a szobor – ezért torpant meg az ügy. A mostani elképzelések szerint az alkotást a városháza udvarán fogják elhelyezni. A parkot ettől függetlenül fel fogják újítani.Kovács úgy gondolja, szobor helyett ékesíthetné a kútmúzeum valamelyik szép, míves darabja – akár valódi, vizet adó kútként is.