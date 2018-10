Kaári Sándor, Makón élő nyugalmazott pedagógus: Az életpályámat ismerték el - Nógrádban vehette át szolgálati emlékérmét

– Bár már 26 éve nyugdíjban vagyok, álmomban még gyakran tanítok, magyarázom a tananyagot a diákoknak – mondta látogatásunkkor Kaári Sándor. A 83 éves pedagógus Pest megyében született. Az egyetem miatt került Csongrád megyébe. 1957-ben diplomázott történelem–magyar szakon. – Izgalmas időszak volt. Forradalmi nemzedék voltunk. Egy héttel 1956. október 23-a előtt alapítottuk meg a MEFESZ-t, a Magyar Egyetemek és Főiskolák Egyesületeinek Szövetségét. Célunk az volt, hogy legyőzzük a Sztálin és Rákosi által ránk kényszerített szellemi igát. Meg akartuk védeni sajátos egyetemi érdekeinket, szabadon akartunk fejlődni – mesélte.



Kaári Sándor a kisteleki gimnáziumban kezdte tanári pályáját. Ott ismerkedett meg a makói születésű feleségével, Kis Etelka biológia–földrajz szakos tanárral.



– Kisteleken váltam igazi tanárrá. Akkori igazgatóm szigorú, de következetes ember volt, akitől nagyon sokat tanultam. Szívesen emlékszem vissza azokra az évekre. 1964-ben a feleségemmel Nógrád megyébe kerültünk. 30 évnyi pedagógiai pálya köt bennünket ahhoz a megyéhez. Az 1 évvel korábban indult romhányi gimnáziumnak szüksége volt ránk. Később az intézmény átköltözött Rétságra. Természetesen mi is mentünk utána. 1969 és 1974 között a gimnázium igazgatója voltam. Büszke vagyok arra, hogy végzős diákjaink 80 százaléka továbbtanult. Iskolánk kulturális missziót is teljesített. Kiállításokat rendeztünk, élő kapcsolatot ápoltunk a fővárosi színházakkal. 1974-ben a megyei vezetés Salgótarjánba hívott bennünket. Az ottani gimnázium tanára, illetve szakfelügyelő lettem. Egy év múlva pedig a Balassa Bálint Megyei Könyvtár igazgatójaként folytattam a pályafutásom. Egy évre kértek fel, de másfél lett belőle. Büszke vagyok az elért eredményeinkre. Utána ismét visszatértem a tanári pályára.



Kaári Sándorék 20 éve költöztek Makóra, felesége szülővárosába. A házaspár aktívan vesz részt Makó köz-

életében is. – A Nógrád Megyei Közgyűlés elnöke terjesztett fel a Pedagógus Szolgálati Emlékéremre, amelyet a nógrádi megyenapon adtak át Érsekvadkerten. Pályám jelentős része a rendszerváltozás előtti időszakhoz kötődik. Mivel sokszor előfordult, hogy nem „engedelmeskedtem", kétszer pártfegyelmit is kaptam, ezért aktív koromban nem kaptam kitüntetéseket. Örülök, hogy most, immár gyémántdiplomás pedagógusként elismerték az életutamat.