Két új díszpolgára lett Makónak

- Szent Istvánnak köszönhetjük, hogy a bálványok helyén templomok emelkedtek, hogy a nyugat-európai népcsalád tagja lettünk. Küzdelmekkel, fájdalmakkal volt teli az átalakulás. Minden előttünk járó nemzedéknek is volt választása, hogy harcba száll-e a Szent István által alapított Magyarországért. Országunk azért létezhet ma is, mert eleink nem engedtek a függetlenségünkből. Ma is választás előtt állunk. Hagyjuk-e, hogy Európa határai és a nemzetek eltűnjenek, lemondunk-e saját kultúránkról az idegenek kedvéért - hangsúlyozta.



Lázár János, a térség országgyűlési képviselője, Miniszterelnökséget vezető miniszter azt kérdezte, mi az, amit egy szülő, nagyszülő mondhat gyermekének, unokájának Szent István örökségéről?



- Egy szülő, ha azt javasolja a gyermekének, hogy a keresztény úton járjon - ekkor teszi a legjobbat - fogalmazott, majd arról beszélt, hogy az elmúlt 20-30 évben az ország egyik megszorítástól a másikig ért.



- Most jutottunk el oda, hogy a lehetőségek diktálnak. Rajtunk áll, tudunk-e élni velük. A nemzeti lét megerősítése, erős Magyarország építése a feladatunk.



Az ünnepségen arany-, gyéműánt- és vasdiplomás pedagógusokat köszöntöttek. Két díszpolgári elismerést is átadtak. Béres György karnagy, tanár, nyugalmazott plébános és Kotormán István református lelkész-igazgató vehette át az elismerést.