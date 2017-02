M43 tömegbaleset: 2 török, egy román és egy bolgár ember meghalt, 15 megsérült

A román külügyminisztérium 1 román halottról és 6 sérültről tud



A román külügyminisztérium közleménye szerint az M43-ason szerda reggel bekövetkezett tömegbaleset halálos áldozatai közül egy román állampolgár, és hat román sérültet szállítottak a szegedi és makói kórházakba.



A külügyminisztérium azt is közölte, hogy Románia szegedi főkonzulja a baleset helyszínére ment, és folyamatos kapcsolatban áll mind a magyar hatóságokkal, mind pedig az aradi katasztrófavédelem helyszínen tartózkodó egységeivel. A konzulátus képviselői felkeresik a kórházakban a sebesülteket, hogy tájékozódjanak az állapotukról, és konzuli segítséget nyújtsanak számukra.



A magyar hatóságok közlése szerint a baleset szerda reggel 7.30 óra tájban, sűrű ködben történt a Csanádpalota-Nagylak határátkelőhely közelében a Romániába tartó sávon. Az első adatok szerint két román kamion, két kisteherautó, egy román busz és két bolgár kisteherautó ütközött össze. A balesetben négyen meghaltak, tizenhárom sebesültet kórházba szállítottak.



A Németország és Románia között menetrend szerint közlekedő autóbuszt működtető Eurolines román társaság közleményben tájékoztatott arról, hogy a balesetet szenvedett autóbuszán 17 utas utazott, és egyikük sem szenvedett sérüléseket. A román buszról csupán a sofőrt kellett kórházba szállítani.

Fotó: police.hu

Az M43-as autópályán szerda reggel történt tömegbalesetben két török és egy román férfi, valamint egy bolgár nő halt meg, a rendőrség eljárást indított - tájékoztatott Szabó Szilvia, a Csongrád Megyei Rendőr-főkapitányság szóvivője.

Romániai mentők is részt vesznek a mentésben



Aradról három rohammentőt és három mentőautót küldtek annak a karambolnak a helyszínére, amely az M43-as autópályán, a Csanádpalota-Nagylak határátkelőhely közelében, magyar oldalon történt szerda reggel, és amelyben egy román autóbusz is érintett - közölte a Digi24 román hírtelevízió.



A hírtelevízió képeket is közölt a baleset helyszínéről. Ezeken az látszik, hogy a sűrű ködben legalább egy kamion, egy román rendszámú autóbusz és legalább két kisbusz ütközött össze.



A hírtévének az a román szemtanú nyilatkozott a helyszínről, aki a segélyhívó számon jelentette a balesetet. Elmondta: a köd miatt 80 kilométeres sebességkorlátozás volt érvényben az autópályán. A szemtanú szerint egy kamion, egy Hamburgból Romániába tartó román autóbusz és három kisbusz ütközött össze. A szemtanú elismerően szólt arról, hogy a magyar katasztrófavédelem gyorsan a helyszínre érkezett.



Az aradi katasztrófavédelem szóvivője a magyarországi katasztrófavédelemtől kapott információkra hivatkozva arról számolt be, hogy a baleset 15 áldozata közül hárman életüket vesztették. Nem tudott azonban az áldozatok állampolgárságára vonatkozó információkat közölni.

A magyar hatóságok felvették a kapcsolatot a román és bolgár konzulátusokkal. A Csongrád Megyei Rendőr-főkapitányságon részleges törzs felállítására került sor a szükséges intézkedések koordinálása érdekében.

- A rendőrség az ügyben halálos tömegszerencsétlenséget eredményező közúti baleset okozása miatt indított eljárást A mentés befejeződött, a rendőrség megkezdte a helyszínelést.- A Digi24 legfrissebb információja szerint a halálos áldozatok között egy román állampolgárról tudnak. Azt írják, hogy a 6 román sérültet a makói és szegedi kórházba szállították. A szegedi román főkonzul is a helyszínen van, és kapcsolatban van mind a magyar rendőrséggel, mind az aradi katasztrófavédelemmel. Hallai Zsolt , a Csongrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság tűzoltósági főfelügyelője a baleset helyszínének közelében tartott sajtótájékoztatón elmondta, 5 városból (Szeged, Hódmezővásárhely, Makó, Mezőkovácsháza, Orosháza) 7 tűzoltóautó vett részt a mentésben. A tűzoltók 5 sérültet és a 4 halottat veszítővágóval vágták ki a roncsokból.- A balesetben nem érintett magyar jármű, és az áldozatok és sérültek között sincs magyar.- Egy kisebb, román rendszámú Eurolines autóbusz rendőri felvezetéssel elhagyta a körforgalmat. Valószínűleg a balesetet sértetlenül túlélő utasokat szállították el, mivel egy ugyanilyen busz volt érintett . Ezekben a percekben újabb két katasztrófavédelmis autó és egy tűzoltó érkezett a helyszínre.- Egy román szemtanú, Gabriel Manole volt az első, aki jelezte a balesetet a hatóságoknak - mondta a Digi24 televíziónak . - A baleset időpontjában nagyon sűrű köd volt, és számos jelzés volt az úton a közlekedőknek, hogy csökkentsék a sebességet. Az úttest nedves és csúszós volt.A szemtanú két halottat látott, az egyik a mikrobusz sofőrje volt. A mikrobusz egy kamion hátuljának csapódott, amibe egy Hamburg és Bukarest között menetrend szerint közlekedő Eurolines autóbusz ütközött neki, majd belepréselte a kamionba a kisbuszt. A képek azt mutatják, hogy a kamion ugyancsak Romániában volt bejegyezve, brassói rendszáma volt. A szemtanú szerint több személy is saját lábán hagyta el az autóbuszt, úgy tűnt, hogy nem sérültek meg. Az autóbusz sofőrje viszont megsérült - ennek a súlyosságát nem tudta megállapítani-Beszámolójuk szerint a karambolban két kisebb mikrobusz is érintett. Ezekről azt mondta, látott benne két sérültet. Kiemelte, a rendőrség gyorsan kiért a helyszínre, legfeljebb 10 perc alatt kint volt mindenki. A román oldalról két mentőt küldtek. Az aradi mentőszolgálat vezetője a Digi24-nek azt mondta, még nem kommunikálták vele magyar oldalról az áldozatok nemzetiségét.A nemzetközi egyezményeknek megfelelően a magyar hatóságok segítséget kértek Aradról, ahonnan egy intenzív terápiára felkészített mentő és 2 elsősegélynyújtó mentőkocsi érkezett.- Az elsődleges adatok szerintAz érintett útszakaszon teljes az útlezárás, a rendőrség az autópálya forgalmát Csanádpalotánál letereli.- Nagy lehet a baj, már a román hatóságok is a helyszínen: kollégáink egy román tűzoltót láttak. Az elsődleges információk szerint a balesetnek már, mind bolgár és román állampolgárok.- Kollégánk legalább tíz mentőt számolt össze, de a katasztrófavédelem és a Közút autói is a helyszínen vannak. Úgy láttuk, hogy a pályára vezető körforgalmat is lezárták a rendőrök, mindenkit próbálnak visszafordítani. Szabó Szilvia , a Csongrád Megyei Rendőr-főkapitányság szóvivője megerősítette, a baleset az M43-as autópályán a határtól 1 kilométerre történt. A balesetben az elsődleges információk szerint hárman meghaltak, többen megsérültek.

- A rendőrség az autópálya forgalmát Csanádpalotánál letereli. A pályán rendkívüli köd van, a rendőrség kéri a járművezetőket, ennek megfelelően közlekedjenek - hívta fel a figyelmet a százados A makói hivatásos tűzoltók megkezdték a mentési munkálatokat a katasztrófavédelmi műveleti szolgálat vezetésével, de úton van még a helyszínre több hivatásos egység Szegedről, Mezőkovácsházáról, Orosházáról és Hódmezővásárhelyről is.