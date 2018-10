Rendkívüli patkányirtás Makón - aki a kóbor állatokat eteti, a patkányokat is csalogatja

Az irtás technológiájáról Győrfi Kálmán, a Bogármérnökség Kft. szakembere elmondta, véralvadásgátlót tartalmazó csalétkeket helyeznek ki, elsősorban a csatornákba. A csalétket drótszálon lógatják a csatornába, majd visszahelyezik a fedelet. A vegyszer keserű, ezért a rágcsálókon kívül, amelyek ezt az ízt nem érzékelik, más állatok aligha fogyasztanak belőle.

– Folyamatosan, havi rendszerességgel irtjuk Makón a rágcsálókat, évi kétmilliós szerződésünk van erre a feladatra egy erre szakosodott céggel. A mostani egy rendkívüli irtás azokon a területeken, ahonnan az őszi lakossági fórumokon panasz érkezett be – mondta Zsámboki Zsolt, a polgármesteri hivatal műszaki csoportjának vezetője tegnap reggel a makói Bajcsy-Zsilinszky-lakótelepen. Ezen kívül hasonló akcióra került sora a Ráday-lakótelep, a Hunyadi utca és Tömörkény utca közti társasházi övezet, az Apaffy utca, illetve a főtéri szökőkút területén és Honvéd városrészben.Diós Zsolt, az akcióból ugyancsak részt vállaló Alföldvíz Zrt. PR-irodavezetője azt is elmondta: a patkányok nem élnek a csatornahálózatban, csak alkalmilag látogatják, ugyanakkor járataikat gyakran fúrják a meleget adó csövek mellé.Arra mindegyik szakember külön is felhívta a figyelmet, hogy a rágcsálók állandó jelenléte a lakótelepeken az ott élők nemtörődömségének is betudható. Gyakori, hogy a szemetesbe ételmaradékot raknak, ami vonzza őket, és rájárnak a patkányok a kóbor kutyáknak, macskáknak kihelyezett eledeles tálakra is. Ottjártunkkor is láttunk egy tarka macskát, amely egy ilyen tányérból reggelizett.