A szegedi B közép leült, nem pacsizott a játékosokkal: nagy pofont kapott hazai pályán a PICK

– Percekig csak ültünk az öltözőben – nyilatkozta Balogh Zsolt, a csapat válogatott átlövője –, nem is tudtunk megszólalni, néztünk magunk elé a lefújást követően. Nem így képzeltük a meccset, nem volt semmi jele, hogy gond lehet velünk, a 19. percig vezettünk. Ekkor megtört valami. El kell ismernem, ebben az időszakban én is hibáztam. Hetest rontottam, nem jöttek be a lövéseim, a Veszprém pedig meglépett. Egyre jobban magunk alá kerültünk, az önbizalmunk is elszállt. Pofon volt, amit kaptunk, nem is kicsi. Egy igazi sportember ilyenkor felteszi a kezét, elismeri a hibáját. Én és a csapat most ezt teszi, mert így sportszerű. A szurkolóinktól elnézést kérünk, a feladatunkat pedig tudjuk: javítanunk kell, győzelmekkel megörvendeztetni őket, mert fontos részei a csapatunknak.

Reakció Tetszett Nem tetszett A szegedi szurkolók nagyon várták a rangadót. Készültek, szervezkedtek, a derbi lázában égtek. A Csak Előre a Szegedi Kézilabdáért Egyesület pedig egy csodás egységes koreográfiát, élőképet komponált a meccs elé. Kékbe öltözött az egyik lelátó, a játékosok így futhattak be a bemutatáskor a pályára. Nem adták fel egy percre sem a szegedi játékosok, mégsem sikerült legalább szorosabbá tenni a meccset, hogy ne legyen ekkora zakó a vége. Egy nagy vezér hiányzott a csapatból, egy olyan, aki amikor baj van, előáll egy góllal, egy jó passzal, vagy éppen biztatja, hergeli a többieket.

Jonas Källman az újszegedi sportcsarnok plafonjára rúgta a labdát a lefújás után. Mérgében, szégyenében, hiszen nem várt eredmény született Európa csúcsrangadóján, a MOL-PICK Szeged–Telekom Veszprém meccsen . Olyan simán nyert a bajnoki címvédő, amire régen volt példa az újszegedi sportcsarnokban. 3 0–21 lett a bakonyiaknak, kilenc góllal diadalmaskodtak Napokkal a meccs után sokat gondolkodik azon mindenki, hogy mi történhetett azzal a PICK-kel, amely főként hazai pályán bárkit képes megverni. Két hete az aktuális BL-címvédő Vardar szerzett szerencsés pontot Szegeden úgy, hogy a magyar csapat végig uralta a meccset. Most a 19. percig történt ez. Semmi gond nem volt, vezettek a hazaiak, Lékai sem villogott, jó persze, ekkor Tönnesen már jelezte, hogy vele ezen a rangadón komolyan számolni kell. De vezetett a csapat, sőt a 9. gól olyan csodás volt, hogy azt hitte mindenki: ez erőt ad. Källman a szélről, a sarokból passzolta be a labdát a beállós Bánhidinek, aki bevágta a játékszert.És ekkor megtört valami. Thiagus Petrus a félpályáról az üres kapu mellé lőtt, Balogh kihagyott egy hetest, Gaber egy tuti ziccert, majd Balogh újból hibázott. A Veszprém nem, egy emberhátrányos helyzetet 2–0-ra hozott le, fordított, átvette a vezetést, majd ezt fokozatosan növelte. Jött egy fóbia, amely már nagyon sok meccsen jellemezte a Pastor-csapatot: a biztos vezetés után összeomlott, olyan helyzetekben hibázott, amelyben sajnos Európában az élen jár.A második 30 percben esélyük sem volt a Tisza-partiaknak, pillanatok alatt ötgólos lett a vendégelőny, ami után már a maradék önbizalmuk is elszállt a szegedieknek. Alilovic akkor védett, amikor kellett, ez hazai oldalon elmaradt, Sierra és Sego is betli volt. Jól jellemezte a meccset, amikor Källman a szélről ziccerben ugrott be, de fölé lőtt. Ebben a mozdulatban, helyzetben minden benne volt.A vendégek semmi különöset nem csináltak, támadásban megvoltak a hazai helyzetek, így még azt sem lehet mondani, hogy valami extrával rukkoltak elő a Vranjes-fiúk. A hazai védelem viszont csődöt mondott. Az említett Tönnesen bizonyította, hogy miért igazolták le, Manaszkov a szélről nem hibázott, Lékai jól szervezett. Úgy játszottak támadásban, ahogy egy ilyen rangadón kell: precízen és okosan.Régen fordult ilyen elő, de öt perccel a lefújás előtt sok-sok szegedi szurkoló elindult haza. A lefújást követően a szokásos pacsinál a szegedi B közép ülve maradt, nemtetszését kifejezve a látott játék és eredmény után. Ki lehet kapni, mert a világon nincs olyan csapat, amely minden meccsét megnyeri, de olyan létezik, amely a reménytelen helyzetben is küzd, harcol, hogy legalább ne verjék rommá. Ezt a mentalitást viszont most nem láthatták a szegedi hívek, ezért voltak csalódottak. Jókora pofon volt, amely talán felébreszti a társaságot, mert ennél többre és jobbra hivatott, és ezt bizonyította is már.