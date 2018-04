Bajnokikat pótolnak: Ma 16 órától az NB III-ban: SZEOL SC-Honvéd II. és Mórahalom-Vecsés

Nincs jó passzban a SZEOL SC, amely a legutóbbi három meccsén egy pontot szerzett.



– Nem pánikolunk, ilyen sorozat előfordul minden klub életében. Látjuk a fejlődést, ez azonban még az eredményességben nem mutatkozott meg. Olyan ellenfelet fogadunk, amely tartalékcsapat, és az ilyenek tavasszal mindig jobban teljesítenek. A Honvéd II. a tabella első felében végezhet, mert jó utánpótlásmunka zajlik az egyesületben. Magunkat kell rendbe tenni, és akkor azt a feladatot is végrehajthatjuk, amelyet tervezünk, azaz pontot, pontokat szerezhetünk – nyilatkozta Siha Zsolt vezetőedző, aki nem számíthat Makszimovics (eltiltott), Buzási (sérült), Beretka (sérült) és Rabatin (iskolai elfoglaltság) játékára.



A Mórahalom az idei négy lejátszott bajnokiján még nem szerzett gólt, pontot is csak egyet.



– Való igaz, tényleg ideje lenne gólt szereznünk, de most mindennél nehezebb lesz, mert rendkívül zártan védekezik a Vecsés. Ezért lesz fontos, hogy a pontrúgásoknál eredményesek legyünk, illetve hogy kontrából ne fussanak meg minket. Kétszer láttam őket, és amit leszűrtem ebből, hogy komoly csapat rutinos belső védőkkel. Ha nyerünk, akkor még bármi lehet, másra most nem gondolunk. Az egy pont nekünk kevés lehet a bennmaradáshoz. Én még nem adtam fel, és ezt kell éreznie a játékosoknak is – mondta Vojnics-Zelics Szása, a Mórahalom vezetőedzője.