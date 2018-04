Döntetlen született a megyekettes forduló rangadóján: a 90. percben pontot mentett a Balástya

A vendégek 2–1-es vezetéssel vonultak félidőre, úgy tűnt, hogy meg is kaparintják a három pontot, de Vámos Norbert a 90. percben ikszre mentette a meccset a balástyaiaknak.



A fordulóban csak hat találkozót rendeztek: a Csengele– Csanytelek bajnokit május 21-ére halasztották, a Nagymágocs–Üllés összecsapás elmaradt, mivel a pályán állt a víz, így az alkalmatlan volt a játékra.



Érdekesség, hogy a hétvégén csak a Röszke és a Mindszent tudott nyerni, utóbbi nagy meglepetésre simán, 3–0- ra legyőzte a listavezető Makó II.-t, amelynek ez volt a második veresége a szezonban.



Balástya–SZVSE II. 2–2 (1–2)

Balástya, 60 néző. Vezette: Dobó Zoltán – gyengén (Gargya, Köteles).

Balástya: Prcic 7 – Tóth T. 6–2=4, Gyuris 8 (Madár 6), Veress 9, Batancs 8, Szűcs 8, Nagymihály 8 (Vámos N. 9), Lippai 9, Vámos T. 9, Tóth G. 9, Kiss 9. Edző: Nyerges Dániel.

SZVSE II.: Seres 5 – Reinhardt 5 (Molnár –), Rózsa 7, Busa 6 (Buknicz Z. I. –), Szabó 5, Bozsó 6, Balogh 6 (Jáger 5), Faragó 5, Sane 6 (Tóth M. –), Csanyiga 5 (Buknicz Z. II. 5), Tiger 5. Edző: Terjéki Tamás.

Gólszerzők: Vámos T. (34.), Vámos N. (90.), ill. Sane (15.), Balogh (41. – 11-esből).

Kiállítva: Tóth T. (52.).



Nyerges Dániel: – Az első húsz percben nem igazán találtuk magunkat, utána fokozatosan átvettük az irányítást. A második félidőben tíz emberrel is nyomtuk egy szervezett és fizikálisan erős csapat ellen, amelynek momentuma sem volt a második félidőben. Gratulálok a csapatomnak, kiváló teljesítményt nyújtottak a fiúk!

Terjéki Tamás: – A szezon legrosszabb játékával is nyerhettünk volna, ha egy kicsit bátrabbak vagyunk, de összességében igazságos a döntetlen.



H-Fest Székkutas-Tömörkény 1-1 (1-0)

Székkutas, 80 néző. Vezette: Burzon Márk (Török, Juhász).

H-Fest Székkutas: Kovács I. – Huszár, Kis D., Nagy, Szabó (Homoki), Kovács R., Rörök, Barna (Bujáki), Kabódi,

Kis Á., Daraki. Edző: Horváth Zoltán.

Tömörkény: Bugyi D. – Janó, Juhász, Czibolya, Dombi, Magyar (Potor), Boldog (Gila), Gulyás Sza., Horváth, Losonczi, Dóczi. Edző: Sallai Róbert.Gólszerzők: Szabó (21.), ill. Boldog (70.).

Jók: senki, ill. Boldog, Bugyi D.



Kiszombor Röszke1 -4 (0-1)

Kiszombor, 100 néző. Vezette: Nagy Gábor (Szeri, Böszörményi).

Kiszombor: Kereszturi – Szivási, Bodré, Kovács D., Rutai, Kovács A., Kovács L., Galló, Kardos (Tézsla), Antal, Grúber. Edző: Simon Szilveszter.

Röszke: Földesi – Berta (Fodor N.), Fodor T. (Szurcsik), Tanács, Fehér, Papdi Sz., Papdi Cs., Kovás (Fődi), Papp (Hatala), Ördögh, Pipic. Edző: Pördi Péter.

Gólszerzők: Kovács D. (60.), ill. Pipic (28., 78.), Tanács (55.), Papdi Cs. (84.).

Jók: Rutai, Bodré, Szilvási, ill. Tanács, Pipic, Fehér.



Csanádpalota- St. Mihál 2-2 (0-0)

Csanádpalota, 70 néző. Vezette: Bába Dávid (Kócsó, Barta).

Csanádpalota: Fülöp K. – Csókás (Veréb), Kapitány (Gyuris), Fülöp G., Zatykó, Takács, Simon (Trényi), Barta, Halász, Zsigovics, Bornemissza. Játékos-edző: Csókás Csaba.

St. Mihály: Zsiga – Csobán R., Csobán K., Szabó, Farkas, Baján, Lukács (Gyarmati), Hufnágel, Kovács (Kaszab), Fábián-Saleh (Szántai), Belaidi. Edző: Kohlrusz Oszkár.

Gólszerzők: Csókás (67.), Fülöp (84.), ill. Hufnágel (52. – 11-esből), Baján (75.).

Kiállítva: Barta (90.), ill. Belaidi (55.), Farkas (90.).

Jók: Fülöp K., Csókás, Kapitány, Halász, ill. Baján, Hufnágel.



Makó II.-Mindszent 0-3 (0-2)

Makó, 50 néző. Vezette: Kádár Németh Zoltán (Hilák, Kovács).

Makó II.: Oravecz – Bakos, Szebehelyi, Krucsó (Torma), Szilvási, Béres (Bartucz), Kóródi, Kalász, Bány (Halász), Papp (Erdélyi), Horváth. Játékos-edző: Erdélyi Mátyás.

Mindszent: Szél B. – Galambosi, Szobácsi, Kispál, Terbán, Ménesi, Bihari, Hegyi (Benkő), Kozma (Antal), Szőke (Hős), Széll (Mucsi). Edző: Szél István.

Gólszerzők: Hegyi (25.), Kispál (32.), Szobácsi (67.).

Jók: senki, ill. mindenki.



Móravárosi Kinizsi-Apáfalva 1-1 (0-0)

Móraváros, Sándor Csikar Grund, 20 néző. Vezette: Halász József (Bálint, Gera).

Móravárosi Kinizsi: Schmidt – Laczi N., Laczi Z., Faragó, Gerendeli, Szeri, Barna (Hódi), Altorjay, Nikolényi (Kanalas), Mezei (Lakatos), Bacsa. Edző: Gerebicz Attila.

Apátfalva: Köteles – Fülöp, Horváth, Rékasi (Bereczki), Rakity, Baranyi, Sarnyai (Herczeg), Graur, Varga (Sinoros-Szabó), Rudisch (Bán), Juhász. Edző: Koczkás Zoltán.

Gólszerzők: Szeri (71.), ill. Baranyi (87.).

Jók: Barna, Altorjay, Schmidt, ill. Baranyi.



A bajnokság állása

1. Makó II. 18 16 0 2 53 – 19 48

2. Röszke 19 13 1 5 57 – 35 40

3. SZVSE II. 19 8 7 4 33 – 23 31

4. Kiszombor 19 9 3 7 40 – 38 30

5. Móraváros 19 7 9 3 38 – 28 30

6. Balástya 19 9 2 8 42 – 44 29

7. Székkutas 19 9 1 9 44 – 34 28

8. Mindszent 18 7 5 6 41 – 30 26

9. Csengele 17 7 5 5 38 – 33 26

10. Apátfalva 19 5 6 8 20 – 29 21

11. Üllés 17 5 6 6 22 – 35 21

12. Csanádpalota 18 5 5 8 32 – 33 20

13. Tömörkény 19 5 5 9 23 – 30 20

14. St. Mihály 19 5 4 10 35 – 42 19

15. Nagymágocs 17 3 3 11 29 – 51 12

16. Csanytelek 18 2 2 14 21 – 64 8



Ifjúságiak, B csoport

1. Sándorfalva 14 9 2 3 44 – 22 29

2. Kiszombor 14 9 1 4 47 – 33 28

3. Tömörkény 13 8 1 4 46 – 28 25

4. Apátfalva 15 7 4 4 35 – 24 25

5. Balástya 12 7 1 4 45 – 33 22

6. Bordány 14 6 4 4 39 – 33 22

7. Nagymágocs 13 6 2 5 40 – 33 20

8. Röszke 14 6 0 8 44 – 40 18

9. Csanytelek 14 6 0 8 45 – 56 18

10. Székkutas 15 5 1 9 28 – 58 16

11. St. Mihály 15 4 2 9 35 – 45 14

12. Móraváros 12 3 1 8 28 – 35 10

13. Szőreg 11 2 1 8 29 – 65 7



A Hétvégi program

21. forduló, szombat, 16.30: Röszke–Mindszent, Üllés–Makó II., Tömörkény–Csengele, St. Mihály–Székkutas, Apátfalva–Balástya, Kiszombor–Móraváros. Vasárnap, 16.30: Csanytelek–Nagymágocs, SZVSE II.–Csanádpalota.



Ifjúságiak, B csoport

20. forduló: Székkutas–Tömörkény 2–6, MUFC-Kiszombor– Röszke 3–0, Bordány–St. Mihály 1–1, Móraváros–Apátfalva 2–2.