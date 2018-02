Érzik az edző bizalmát a Szeged 2011-nél

Hosszú volt a szünet

Hosszú kihagyás után a két erős, orosz csapat ellen jó játékkal és egy fejes góllal tért vissza a Szeged 2011-Grosics Akadémia meghatározó játékosa, a belső védő Tóth Gábor. – Tíz hónapja sérültem meg, de én a nyolc és fél hónapja történt műtéttől számolom a hiányzást. Egy mozaikplasztikát csináltak a térdemben, vagyis egy porcot kellett benne pótolni. Nem volt könnyű időszak, de örülök, hogy újra itt vagyok, és tudok játszani. Új emberekkel, új edzővel kezdtük a munkát, de amit csinálunk, úgy érzem, jó irányba mutat – mondta a klub honlapján rutinos, NB I-et is megjárt védő.

Tíz napot edzőtáborozott remek körülmények között, a törökországi Sidében a Szeged 2011 NB II-es labdarúgócsapata. Ezalatt négy edzőmérkőzést játszott az együttes: az üzbég FC Olmaliq ellen 1–1-re végzett, az orosz Novoszibirszktől 1–0-ra, a szintén orosz Krasznojarszktól 2–1-re kapott ki, míg az utolsó meccsen a cseh Trinec ellen megint 1–1 következett.– Nagyon szép helyen voltunk, a szálloda, az ellátás egyaránt kiváló volt – mondta Farkas Márk, a Szeged 2011 csapatkapitánya. – A felkészülés nagy részét megcsináltuk, bár ez a törökországi tíz nap még nehéz volt a napi két edzéssel és a felkészülési meccsekkel. Ám immár itthon vagyunk, és azonnal frissítünk. Sidében nagyon erős ellenfelekkel jó körülmények között szuper állapotú füves pályákon futballozhatunk, miközben otthon csak műfüvön tudtunk volna játszani és edzeni is. Az új játékosok szépen lassan beilleszkedtek, mindenki beállt a sorba, és megcsináltuk a feladatunkat. Úgy látom, mindenkinek szimpatikus az a kis mag, amely már régebb óta a csapatnál van. Éppen ezért jó a hangulat az öltözőben, az új vezetőedző, Goran Kopunovics mindenkivel foglalkozik, mindenkit biztat, így mindenki érzi a bizalmat is. Így azért tényleg könnyebb beilleszkedni.Az említett újoncok között található a Tisza Volán SC nevelése, a Honvédnál hét évet lehúzó Rózsahegyi Dominik (20) is. – Szegedi születésű vagyok, itt kezdtem futballozni, most pedig örülök, hogy újra itt lehetek, még ha egyelőre fél évre is – nyilatkozta a klub honlapjának a támadó. – Nem lehet gondunk a második félévben. Jól működünk a pályán, nagyon gyorsan fel tudunk fejlődni védekezésből támadásba, így bizakodó vagyok. Jól érzem magam, persze tudom, van még miben javulnom.A Szeged 2011-Grosics Akadémia tegnap éjszaka visszatért, majd mától már Gyulán folytatja a felkészülést. A csapat jövő vasárnap 14 órától a Vác ellen kezdi meg a labdarúgó NB II tavaszi szezonját.