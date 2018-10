Fájdalma akad, de nem fél - A világbajnok szegedi súlylökő, Márton Anita visszatért sérüléséből

Újra edzésben. Az olimpiai bronzérmes klasszis nehéz időszakon van túl. Fotó: Frank Yvette

– Sajnos a fájdalmak nem múltak el teljesen, de már elviselhetők a tüneteim, a sportban már nem korlátoznak, sokkal kevésbé fáj a térdem, mint tavasszal. Április elején kezdődött, két hónapig küzdöttem a problémával. Olyan elviselhetetlen volt, hogy először az edzést tette lehetetlenné, majd előfordult, hogy aludni sem tudtam a fájdalomtól, így meg kellett hozni a döntést: több hónap kényszerszünetre van szükség, és ki kell hagynom az Európa-bajnokságot. Nagyon szerettem volna ott lenni az Eb-n, de amikor egy edzés után alig tudtam lábra állni, be kellett látom, hogy ez lehetetlen küldetés. Most is akadnak fájdalmaim, de nem félek tőle, hogy ez akadályozna a céljaim elérésében.– Három szakorvostól három különböző szakvéleményt kaptam ezzel kapcsolatban, így sajnos nem tudom a választ. Műtét sem segítene, és aggasztó volt hallani az első tanácsokat, miszerint az sem jó, ha terhelem, de az sem, ha teljesen pihentetem. Ilyenkor felmerül az emberben: akkor mit csináljon? Maradt a gyógytorna, a masszírozás, a lézerkezelés, illetve a speciális bemelegítő gyakorlatok.– Az a része tetszett, hogy a családommal, a párommal és a barátaimmal több időt tölthettem. Utólag megmosolyogtató, hogy végre voltak olyan nyári összejövetelek, amelyek fotóin én is szerepelek.– Nem vagyok az a visszatekintő típus, jobban szeretek előrenézni. Bosszantó volt látni az Európa-bajnokságot, hiszen a mezőnyt figyelve aranyat szerezhettem volna. Sőt, akadt egy Gyémánt Liga-verseny, amelyet alig 18 méter feletti lökéssel nyertek, ezt simán hoztam volna. Ilyen eddig nem is volt a sorozat történetében. A párom persze próbált nyugtatni, hogy ne aggódjak, csak azért ilyen lazák a többiek, mert nem vagyok ott. Mondjuk a döntőben már majdnem 20 méter kellett a végső sikerhez.– Persze, főleg azután, ahogy az év kezdődött. Két éve, amikor az olimpián elértem a 19,87 méteres eredményt, akkor előtte 19,33 méterig jutottam el a fedett pályás világbajnokságon. Idén 19,63 méterrel lettem világbajnok...– Igen, ha nem jön közbe semmi, lehet, hogy az Európa-bajnokságon elértem volna az álomhatárt. A jövő évi szabadtéri világbajnokságon jó lenne végre elérni.