Férfias csatát nyert a Kosársuli, könnyű gólokat szerzett az SZKKSE

Férfias csata



Vásárhelyi Kosársuli (2.)–Eger (5.) 88–73 (19–22, 24–22, 25–12, 20–17)

Férfi kosárlabda NB I/B Zöld csoport, 10. forduló. Hódmezővásárhely, Hódtói Sportcsarnok, 350 néző. Vezette: Gelencsér, Maár, Borgula.

Vásárhelyi Kosársuli: MOLNÁR 25/9, Kovács 3/3, Béres 9/3, Bálint 8, Vas 22/6. Csere: Kelemen, PAVLOVICS 13, Varga 6, Börcsök, Perák 2. Edző: Tóth Tamás.

Tóth Tamás: – A várakozásaimnak megfelelően kőkemény meccset vívtunk a jól felkészített Eger ellen. Az első félidőben közel 60 százalékkal dobtak, míg mi túl sok hibát vétettünk védekezésben. A harmadik negyedben extrát játszottunk, végül ez jelentette a különbséget. Férfias küzdelem volt, gratulálok mindkét csapatnak!



Szépen játszottak



Szeged KE (1.)–Sportdarázs (4.) 59–54 (22–16, 15–15, 10–13, 12–10)

Női amatőr kosárlabda-bajnokság, Zöld csoport, 7. forduló. Szeged, Etelka sor, 50 néző. Vezette: Drenyovszki, Zahorán.

Szeged KE: Nagy L. 9/6, Kőházi 2, HORVÁTH ZS. 16/3, KECSKÉS 20/3, ZSÍROS 4. Csere: BOROS 8/6, Ódry,

Peckham. Edző: Földi Alexandra.

Földi Alexandra: – Nagyon jó mérkőzést játszottunk a Sopronnal. Kellően motiváltak voltunk, és nagyon jól kezdtünk. Voltak hullámvölgyeink, főleg a második félidőben, de a végjátékra visszaszereztük előnyünket. Gratulálok a csapatomnak, nagyon szépen játszott.



Gödörben



Kecskemét (5.)–ContiTech FKSE-Algyő (4.) 32–25 (14–14)

Férfi kézilabda NB I/B, Keleti csoport, 9. forduló. Kecskemét, 400 néző. Vezette: Fekete, Tóth.

ContiTech FKSE-Algyő: KISS O. – Balda 1, Németh 5/1, Sándor 2, Árpási 2, John 5, Sunajko 1. Csere: NAGY M. (kapus), Valaczkai 5, Temesvári 3/1, Dolezsál 1, Magyar, Gazsó, Szabó, Tóth. Edző: Herbert Gábor.

Herbert Gábor: – Jól kezdtük a mérkőzést, az első félidő a terveink szerint alakult. A második játékrészben a játék minden elemében felülmúlt minket a Kecskemét, sajnos küzdelemben is, ami miatt szégyellem magam. A győzelmi sorozatot is közösen értük el, a vereség is az egész csapaté, és együtt próbálunk meg kijönni ebből a gödörből.



Könnyű gólok



PC-Trade Szeged KKSE (9.)–Balmazújváros (10.) 35–27 (13–14)

Női kézilabda NB I/B, Keleti csoport, 9. forduló. Szeged, Etelka sor, 100 néző. Vezette: Kavalecz I., Kavalecz K.

PC-Trade Szeged KKSE: Horváth – Miklós 7, Szécsi 5, Gindeli 5, Bató 6, Csoknyai 4, Takács 1. Csere: Cseh, Szabó 4, Takács 1, Vér, Zsikó 3, Kovács, Csanádi. Edző: Vojkovics Gyula.

Vojkovics Gyula: – Az első félidőben türelmetlenül támadtunk, és a védekezésünk sem volt fegyelmezett. A második félidőben ez változott, és sok könnyű gólt tudtunk lőni. Gratulálok a csapatnak!



Kevesen vannak



Szentendre (11.)–Levendula Hotel FKSE-Algyő (12.) 27–22 (14–9)

Női kézilabda NB I/B, Keleti csoport, 9. forduló. Szentendre, 40 néző. Vezette: Budai-Bock, Rácz.

Levendula Hotel FKSE-Algyő: Kőhalmi – Lovistyék 5, Zsilák 6, Draxler D., Mikó 1, Gercsó, Szepesi 7/2. Csere: Aracsi 2, Kozma 1, Vér, Rózsa, Bagi. Edző: Avar György.

Avar György: – Rossz első félidő után a második játékrészben volt esélyünk az egyenlítésre, de nem tudtuk megoldani. Kevesen vagyunk.



Remek második félidő



PICK Szeged U23 (1.)–Kiskunmajsa (7.) 39–25 (21–18)

Férfi kézilabda NB II, Délkeleti csoport, 9. forduló. Szeged, Etelka sor, 50 néző. Vezette: Molnár J., Szenteszki.

PICK Szeged U23: Marczika – Kurai 2, Csányi 7, Szabó 5/3, Csíki R. 1, Szilágyi 4, Józsa 5. Csere: L. Krivokapics (kapus), Bagi 2, Kosik, Csiki Cs. 1, Nagy B. 2, Bajusz B. 1, Tőkés 6, Becski 2, Oltványi 1. Edző: Velky Péter.

Velky Péter: – Támadásban és védekezésben is jól kezdtük a mérkőzést, de az első félidő végére sajnos meggyengült a védelmünk, így indokolatlanul sok gólt kaptunk. Szerencsére a második játékrészre felülkerekedtünk a hibáinkon, és hét gólon tartottuk az ellenfelünket.



Közte 15 „idegenben"



Kondoros (10.)–Tigrisek Csongrádi KSE (9.) 38–23 (21–9)

Férfi kézilabda NB II, Délkeleti csoport, 9. forduló. Kondoros, 80 néző. Vezette: Hovány, Ubornyák.

Tigrisek Csongrádi KSE: Kocsis, Sebők, Kiss, Kovács D. 2, Gömöri 3, Németh M., Tóth, Németh Á., Kovács T., Pásztor, Huszák 2, Losonc 5, Felföldi 5, Kovács 3, Perbíró 3. Játékos-edző: Pásztor István.

Pásztor István: – Fel kellett adnunk a pályaválasztói jogot, több játékosunk nem tudott velünk tartani. A vereség nagynak tűnik, de a játékunk minősége a lehetőségekhez képest elfogadható volt. A hibáinkat a rutinos hazaiak kihasználták. Hosszú még a bajnokság, bízom benne, hogy a tavaszi szezonban teljes csapattal tudunk majd kiállni a találkozókra. Köszönjük a szurkolóink támogatását!



Súlyos vereség



Békéscsaba (3.)–ContiTech Makói KC (11.) 32–23 (16–13)

Férfi kézilabda NB II, Délkeleti csoport, 9. forduló. Békéscsaba, 150 néző. Vezette: Ramos, Oláh.

ContiTech Makói KC: BALÁN – Czirják, Veréb 2, LESZKOVÁN 7, Hegyi, ENDREI 8, Zsiga. Csere: Szabó B. (kapus), Novák 1, SZABÓ R. 4, Vass 1. Edző: Gera Norbert.

Gera Norbert: – Az első félidőben a rengeteg hibánk ellenére is meccsben tudtunk maradni. Sajnos a folytatásban sem változott a játékunk minősége, ennek egyenes következménye volt a súlyos vereség. Az igazán megdöbbentő az volt, hogy a játékvezetés színvonala a mi játékunkat is messze alulmúlta.



Ritmusra találtak



HLKC (2.)–Felföldi István SE (10.) 43–27 (23–17)

Női kézilabda NB II, Délkeleti csoport, 9. forduló. Hódmezővásárhely, Balogh Imsi Sportcsarnok, 150 néző.

Vezette: Major, Szűcs.

HLKC: Áncsán – Blaskovics 5, Balogh 1, Lukács, Nagy 10, Török 7, Becsei 2. Csere: Ádász (kapus), Szabó 7, Horváth 2, Székesi, Kandó 2, Bálint, Klemm 2, Kovács 4, Ötvös 1. Edző: Dankó Ervin.

Dankó Ervin: – Nehezen lendültünk játékba, de fokozatosan megtaláltuk a saját ritmusunkat. Sok jó egyéni teljesítmény hozta meg a győzelmet.



Sok hiányzóval



Mezőtúr (5.)–PC-Trade Szeged KKSE U22 (11.) 29–24 (10–15)

Női kézilabda NB II, Délkeleti csoport, 9. forduló. Mezőtúr, 70 néző. Vezette: Herceg, Piller.

PC-Trade Szeged KKSE U22: Csanádi, Gyovai, Kovács 5, Farkasinszki 5, Tóth 1, Szöllősi, Zsemberi 1, Lukács, Fejes 6/3, Molnár, Bognár 5, Bali, Körmendi, Kis 1. Edző: Zsadányi Sándor.

Zsadányi Sándor: – Nagyon jó első félidőt produkáltunk, a második félidőre azonban elfáradtunk, és nem tudtuk megtartani a vezetésünket. Ennek ellenére gratulálok a csapatnak! A sok hiányzó ellenére egy jó mérkőzést játszottunk.



Kikaptak



Makói KC (12.)–Gyomaendrőd (9.) 14–23 (7–12)

Női kézilabda NB II, Délkeleti csoport, 9. forduló. Makó, 50 néző. Vezette: Kiss, Mazzag.

Makói KC: Kádár, Stefanik (kapusok), Antal, Balázs 2, Bozsó, Dénes Dom., Dénes Dor. 3, Hadobás , Kiefer 3, Nagy 4, Paska 2, Rácz, Szél, Szűcs. Edző: Szabó Attila.



Csapategység



Bácsalmás (8.)–KSZSE (6.) 29–37 (15–15)

Női kézilabda NB II, Délkeleti csoport, 9. forduló. Kelebia, 100 néző. Vezette: Héjja, Kónya.

KSZSE: Fodor, Jakab, Kürti (kapusok), Nagy, Sebestyén 1, Karácsonyi 4, SZŰCS 6/2, Csányi 1, Kovács 2, Fehér 5/1, Besenyei 3, CSÁKI 13, Lipták, Király 2. Edző: Veres Márton.

Veres Márton: – A legfontosabb, hogy csapatként szereztük meg a két pontot, aminek nagyon örülök. Végre kezd összeállni a védekezésünk, támadásban egyaránt sikerültek az átlövések és az egy-egy elleni játékok. Gratulálok a lányoknak, az őszi szezonban már nem szeretnénk pontot veszíteni.



Fiatalos siker



Szegedi Férfi Vízilabdacsapat (2.)–Fehérvár (9.) 18–8 (3–1, 3–2, 6–2, 6–3)

Férfi vízilabda OB I/B, B csoport, 8. for- duló. Szeged, újszegedi sportuszoda, 200 néző. Vezette: Juhász, Győri.

Szegedi Férfi Vízilabdacsapat: Katona – Mekkel, Bicskei 3, Palotás 3, Török A., Boros 3, Farkas 1. Csere: Szedmák 1, Berkó 1, Antal 1, Vidovics 1, Börcsök 3. Edző: Csányi László.

Csányi László: – Fontos volt, hogy mindenki szerepeljen a meccsen, így most a fiatalok is sok-sok percet játszhattak. Elégedett vagyok, nem volt kérdés a magabiztos győzelem megszerzése.



Gyermeteg hibák



HVSC (10.)–Debrecen (9.) 10–14 (3–4, 3–2, 2–5, 2–3)

Férfi vízilabda OB I/B, A csoport, 8. forduló. Hódmezővásárhely, 50 néző. Vezette: Tóth, Kádár.

HVSC: Ujházi – Kürtösi, Rácz-Fodor 1, JÓZSA 3, Szabó 1, Benkő 1, Vigh 2. Csere: Molnár (kapus), Rácz 1, Pölös, Piti, Holka 1, Kertész, Tomcsik. Edző: Szabó Tamás.

Szabó Tamás: – A támadójátékunk elfogadható volt, a védekezésünk elfogadhatatlan. Gyermeteg hibákkal nem lehet ki-ki meccset nyerni.



Két pont



Bátonyterenye (10.)–Szegvár (7.) 6:2 (3443:3347)

Férfi teke NB I, Keleti csoport, 11. forduló.

A szegvári pontszerzők: Puskás (591 fa), Szabics (576).



Jobb volt a címvédő



KMH SE (1.)–Goodwill Pharma Szegedi Vízmű (7.) 14–1 (7–1, 5–0, 2–0)

Férfi jégkorong OB II, alapszakasz, 4. forduló. Budapest, Tüskesátor, 30 néző. Vezette: Bedő, Szabó, Váczi.

Goodwill Pharma Szegedi Vízmű: Szalai (79%) – Annus, Maslac, Bús (1), Hajdú (1), Varga D. 1. Csere: Becsei, Borsos, Balázs, Korom, Lőrincz – Máté, Bozóki, Farkas A., Wehli. Edző: Prakab Gábor.

Prakab Gábor: – Becsületesen, szépen és jól játszott az ellenfelünk, egy kategóriával jobbak nálunk, gratulálunk nekik. Mi megtettük, amire az erőnkből futotta. Decemberben végre újra hazai jégen, saját közönségünk előtt játszunk majd, már nagyon várjuk.



Becsülettel küzdöttek



Kispest–Szegedi RSE 3:0 (19, 22, 20)

Női röplabda NB II, Keleti csoport.

Szegedi RSE: Fürdök, Baráth, Cseh, Nagy, Hűse, Kovács-Fiskus, Kertai, Molnár, Sipka. Edző: Tátrai Sándor.

Tátrai Sándor: – Sajnos betegségek és egyéb elfoglaltság miatt nem tudtunk teljes kerettel kiállni a mérkőzésre, ennek ellenére a lányok végigküzdötték a meccset, és bár hullámzó volt a játékunk, meg tudtuk nehezíteni a rutinos Kispest dolgát. Ez sajnos nem volt elég arra, hogy a mérkőzést megnyerjük, vagy hogy szettet raboljunk az ellenfelünktől.