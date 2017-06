HaBaWaBa: csoda ez a torna

Ezt látni kell! Aki egyszer személyesen is megtapasztalja a lignanói HaBaWaBa nemzetközi utánpótlástorna hangulatát, azt elvarázsolja.Egy: közvetlenül a tengerpart közelében van a sportkomplexum, ami valójában az olasz „tatai edzőtábor". Mivel a meccsek játsszák a főszerepet, így nincs mindig idő strandolni, szerdáig egy órát voltak a Szegedi Vízipóló Suli fiataljai az Adriában.Kettő: olyan hatással van a világ legnagyobb ilyen jellegű viadala az emberre, amit nem felejt el sohasem.Négy éve szerepelt először az SZVPS Olaszországban, mindig az U11-es korosztályban indítottak csapatot. Idén 128 gárda nevezett, igazán nemzetközi a mezőny.Már a reggel hihetetlen töltést ad mindenkinek: a kabócák hangjára ébrednek a résztvevők, majd a hatalmas, több részből álló ebédlőben együtt esznek a fiatalok. Hihetetlen barátságok kötődnek, az SZVPS fiataljai is több olasz csapattal már haverok, ha meglátják egymást, akkor pacsiznak, kérdezik – angolul –, hogy hogy vannak, mit játszottak.Az is kiderül, hogy nagyon sok külföldi csapat kötődik hazánkhoz. Mindenki magyar játékosokat emleget, hogy náluk játszott vagy éppen edzősködött. Az amerikai Newport trénere pedig Petőváry és Nemes révén több magyar szót is megtanult, aminek a szegedi fiatalok különösen örültek.Nézzük a srácokat, akikre igazán büszkék lehetünk. Nemcsak az eredményeik miatt, hanem ahogyan viselkednek. Jó látni, hogy a mi gyerekeink mennyire hallgatnak az edzőkre, amit kérnek, azt betartják. Na, ez az olaszokról vagy éppen a görögökről nem mondható el. Volt olyan, hogy a tréner hiába szólt, menjen mindenki a szobába, még 30 perc múlva is az udvaron játszott mindenki. Ekkor 23 óra volt...A torna eddig remekül alakul, kedden este 9–0-ra nyertek a Pescara ellen Éles Vilmos tanítványai, akiket azért a Genova elleni vereség megfogott, volt is sírás a 6–2-es fiaskó után. A harmadik győzelem után szerdán reggel hétkor volt ébresztő, bizony mindenki nehezen kelt, de végül Kőrffy Anna – aki az egyetlen leány a csapatban –, Lalia Brúnó és Mikházi Ákos vezetésével 6–1-re nyert a magyar együttes a Róma ellen, és ezzel már biztosan bejutott a legjobb 64 közé, ahol újabb csoportmeccsek várnak rájuk. Itt csütörtöktől a tét a legjobb 32 közé jutás.