Új korszak kezdődött Szőregen

Sorsoltak a kupában



Kisorsolták a magyar kupa megyei selejtezőinek második fordulóját. A találkozókat jövő szerdán 17.30-as kezdéssel rendezik. A párosítások: Szőreg–Bordány, Algyő–SZVSE/Zsombó, Kiskundorozsma–Csongrád, Szentes– Tiszasziget.

Hullámzó teljesítményt nyújtott az előző idényben a Szőregi RSE, amely idegenben jobban teljesített, mint saját pályáján. Otthonától távol többek között a Csongrádot is legyőzte, azonban saját pályáján csupán három győzelmet könyvelhetett el, ez végül a tizedik helyre volt elég. Egy alaposan átalakult csapattal vághatnak neki a következő szezonnak, a keret ugyanis tíz új játékossal bővült, a szakmai munkáért pedig a továbbiakban is Kiss Máté felel.– Megdolgoztunk tavasszal az olyan meccseken, mint a csongrádi győzelem, vagy az Algyőn, a pályán elért egy pont. Ez segített abban, hogy a nyáron tudjunk erősíteni. Szimpatikusabbá vált a Szőreg. Az elmúlt években nem tartoztunk még a középmezőnyhöz sem, de ennek a korszaknak vége. Egy stabil közösség lettünk, viszonylag erős kerettel, aztán meglátjuk, mit jelentenek az igazolások – fogalmazott a Szőreg edzője, aki hozzátette, a nyáron szép számmal látogatták az edzéseket a keret tagjai. A szőregiek minimum a középmezőnyhöz tartoznának, de vérmesebb reményeik is vannak.Ami az érkezőket illeti, Cene Kristóf Tiszaszigetről, Fekete Ádám és Németh István Deszkről igazolt Szőregre. A fiatal Varga Dániel a Sándorfalvát, Gyenge Kornél pedig az Ásotthalmot hagyta el a szőregiek kedvéért, a kapuba az UTC-től megszerzett Reguli Máté érkezik. Az NB III-as tapasztalattal bíró Fátyol Szilárd Angliából hazatérve, szőregi színekben futballozik újra, Papp Bence szintén külföldről tér haza, az iráni Mohammadreza Salemian pedig a szegedi egyetemi tanulmányai mellett választotta a Szőreget, míg Vér Ádám sérülését követően léphet újból pályára. Négy távozója is akad a csapatnak, Sarnyai Tamás visszatér a megyeegyes Makó II.- höz, Bosnyák Márkó munkahelyi elfoglaltsága miatt Vas megyében, a Lukácsházában folytatja, Borsi Levente a megyenégyben újjáalakuló Újszentivánba igazolt, Gantner Gergő pedig a Gyálaréthez távozott.