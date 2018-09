Magyar Ring gála - Bacskai simán nyert, Kis megvédte magyar bajnoki címét

A Kalászi Sportcsarnokban megteltek a lelátók a Felix Promotion első őszi gálájára, amelyen az amatőrök között Európa-bajnok magyar klasszis riválisa 22 profi meccsel a háta mögött várta az összecsapást. Mhlongo 16 győzelmet és hat vereséget számlált péntekig, ezúttal viszont nem volt esélye a sikerre. A nagyváltósúlyú összecsapáson Bacskai az első menettől fölényben volt, a harmadiktól pedig egészen a nyolcadik, záró három perc végéig egyértelműen uralta a ringet.



A magyar öklöző boksza a nézőket is feltüzelte, Bacskai ugyanis rengeteget ütött, ráadásul ütései többsége talált is, így riválisa az utolsó két-három menetet már sérülten, vérző fejjel bokszolta végig. Kiütni ugyanakkor nem lehetett Mhlongót, a pontozók viszont minden menetet Bacskainak adtak, aki így nyolcadik meccsén is győzött. Az M4 Sport által közvetített gála fő mérkőzését Kis Máté és Baranyi Richárd vívta a félnehézsúlyú magyar bajnoki címért. A két bokszoló tavaly novemberben már találkozott egymással, s akkor Kis a nyolcadik menetben kiütötte Baranyit, aki most szeretett volna visszavágni, ám a sokkal dinamikusabb és agresszívabb riválisával nem tudott mit kezdeni. A csata ezúttal sem jutott el a kilencedik menetig, miután a nyolcadikat követően Baranyi feladta a csatát. "Ennél rosszabb gálánk sose legyen" - nyilatkozta a program végén az MTI-nek Rácz Félix, a Felix Promotion vezetője, aki szerint a közönség jól szórakozhatott, mert látványos összecsapások zajlottak a ringben.