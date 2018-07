Maratoni kajak-kenu Eb - Négy éremmel kezdtek a felnőttek

Női K-1-ben Csay Renáta diadalmaskodott nagy fölénnyel, mögötte bő egyperces hátránnyal az a Czéllai-Vörös Zsófia jött be másodikként, aki csütörtökön megnyerte az U23-asok versenyét - akkor 22,6 kilométert kellett evezni, most 26,2-t. A magyar szövetség honlapjának beszámolója szerint a férfiak hasonló versenyében is magyar csata zajlott, csak nem az arany-, hanem az ezüstéremért a portugálok címvédője, José Ramalho mögött. A 29,8 kilométeres táv végén Boros Adrián kevesebb mint egy másodperccel előzte meg Máthé Krisztiánt. Kenu egyesben a férfiaknál (26,2 km) Dóczé Ádám negyedik, Nagy Gergely ötödik lett, míg a nőknél (15,4 km) Bónyai Regina ugyancsak az ötödik, Sztolyka Rita pedig a hatodik helyen végzett. Vasárnap a párosok versenyével zárul az Eb, amelyen eddig hét arany-, négy ezüst- és öt bronzérem a magyar mérleg.