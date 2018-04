Másfélmillió forintos büntetés a DVSC-nek

Az indoklás szerint a hajdúsági klub szurkolói - visszaesőként - jelentős mennyiségű pirotechnikai eszközt vittek be, majd használtak múlt szombaton a Ferencváros elleni mérkőzés alatt, és az ellenfelet is szidalmazták.



A találkozó kapcsán az MLSZ a Ferencvárost is megbüntette: a fővárosi klubnak 200 ezer forintot kell befizetnie "szurkolóinak minimális mennyiségű pirotechnikai eszköz beviteléért és használatáért, valamint másokat megbotránkoztató magatartásáért".



Szurkolói viselkedése miatt ugyancsak 200 ezer forintot kell fizetnie a Budapest Honvédnak.



A fegyelmi bizottság még a keddi ülésén egy bajnoki találkozóra eltiltotta Herczeg Andrást, a Debreceni VSC vezetőedzőjét.