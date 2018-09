104 kilós volt a legnagyobb tök a dorozsmai tökfesztiválon - galéria

Kilencedik éve szeptember utolsó hétvégéjén minden a tökről szól Kiskundorozsmán. A kilencedik tökfesztivál első napja pénteken a gyerekeket, másnap a felnőtteket állította szórakoztató próbatételek elé. A pénteki tökös sor- és jelmezversenyt töklámpás felvonulás zárta, ahol 460-an vonultak a töklámpással a templomkertbe. A dorozsmai művelődési háznál el sem tévedhettünk, mindenhol kisebb, nagyobb, sőt díszített tökök várták a látogatókat.Szombaton a családok versenghettek: a tökös ételek mellett halfőző versenyen is megmérettettek. Sőt, a legnagyobb és leghosszabb tök mellett a legtökösebb legényt is keresték. Meg is találták. Dorozsma legtökösebb legényének többek között kukoricát kellett morzsolnia és tarhonyát készítenie. Idén a legtökösebb legény duplán is bizonyított: a sörivó versenyt is megnyerte. A kétszeres bajnok Czékus Miklós lett. A legfinomabb tökös süti egy tészta nélküli túros tökpürés márványtorta volt, amelyet Angermayer Dominika készített. A legnagyobb tököt Csólyospálosról hozták, Rovics Lajos zöldsége 104 kilósra nőtt.A halfőző versenyre 60 család nevezett, akik 700 kiló halat dolgoztak fel. Köztük a Márta család is, akik már hatodik éve aktív résztvevői a napnak. Míg a szülők főztek, fiúk Hunor osztálytársával Szilráddal egy-egy tököt faragtak nagy lelkesedéssel. A legjobb hallevet Dudás János készítette el. A településrész önkormányzati képviselői, Mihálffy Béla és Lauer István nyolc éve határozták el, közösséget építenek Dorozsmán, a telt házas rendezvény láttán úgy tűnik tervük sikerült.