A fiatalokra is figyelnek a deszki fejlesztéseknél - Sok terve van a polgármesternek 2018-ra

– Nem unatkoztunk, munkás, küzdelmes év volt a 2017-es, de természetesen jöttek az eredmények is – mondta a Délmagyarországnak Deszk polgármestere. Király László szerint a deszkiek azt láthatták, hogy sok pályázatot nyert a település. Sok olyan dolog van, ami már most megvalósult, például a csapadékvíz-elvezetés, tavasszal pedig egy 140 milliós energetikai projekt indul majd. Ebben a polgármesteri hivatal, az öreg iskola, a sportcsarnok, az óvoda és a nyugdíjasklub fűtését és világítását korszerűsítik, de lesz olyan épület is, amelyik új, korszerű külső burkolatot kap.Ráadásul az év végén jött a hír arról, hogy újabb pályázaton nyert Deszk. 63 millió forint jut a fiatalokra. Ennek a felét arra költik, hogy egy épületben garzonlakásokat alakítanak ki, amiket két évig ingyen adnak bérbe olyan fiataloknak, akiket bevonnak a település életébe valamilyen formában – tette hozzá a polgármester, aki bízik abban, hogy 2018-ban is érkeznek fejlesztési pénzek Deszkre.Elmondta azt is, hogy a buszfordulónál húznának fel egy új épületet, utakat újítanának fel, és mindenképpen szeretnének egy parkot építeni, hogy a gyerekek egy igazi közösségi helyen tudják eltölteni az idejüket.