A kiskundorozsmai tulajdonosok félnek, hogy megcsúszik a házuk alapja

Csak romlott a helyzet

Besokallt a kiskundorozsmai Majális utca két házának tulajdonosa, hogy évtizedek óta megoldatlan az esővíz elvezetése az utcájuk egy részében. Emiatt a magasabban fekvő útról ömlik a víz a házak járdájára és a kertekbe a nagyobb esőzések és olvadás idején. – Két éve költöztem ide, akkor megigazíttattam a járdalapokat a ház előtt, de idén újra kell rakatnom a víz miatt. Először azt hittem, hogy monszun éghajlatra költöztem – panaszolta ironikusan Ádámné Szögi Anna. Az asszony mutatta: a múlt heti esőzésekkor az első téglasorig állt a víz a ház előtt. Innen befolyik a víz a kertbe, teljesen elárasztva azt. – A kerti csap és a vízóra aknája is megtelik ilyenkor – mondta.

A szomszédban Oravecz István maga ásott árkot a háza elé, de ez sem elég: a 8. és 10. szám alattiak a szemközti Ballada utcából is kapják az esővizet. A férfi elmondása szerint a probléma a kilencvenes évek óta fennáll, és az út szintjének megemelésével csak romlott a helyzet. A főcsatorna az utca végén van, csak négy ház előtt kellene befejezni a csatornázást. 2014-ben már panaszt tettek a Vízműnél és a dorozsmai képviselőnél, de semmi nem történt azóta. Elfogyott a türelmük. – Ezek a házak a hatvanas években épültek. Félő, hogy a rengeteg víztől megcsúszik az alapjuk. Addig kellene tenni valamit, míg össze nem roppannak az épületek – mondta István.– Ezekért a házakért mi megdolgoztunk. Ha összedőlnek, akkor mi lesz? – mérgelődött Ádámné.Idén nagyobb a keret – Tudunk a problémáról, és teljesen jogos az ott lakók panasza, magam is jeleztem az önkormányzatnál – reagált Mihálffy Béla (Fidesz–L.ÉT.), Kiskundorozsma önkormányzati képviselője. – Elhiszem, hogy rossz a helyzet, de az utóbbi években nagyon kevés, 5-10 milliós kerete volt a városnak az esővíz elvezetésére, pedig több száz kilométer hosszan meg kellene oldani a problémát Szeged-szerte – mondta a képviselő. Hozzátette: idén nagyobb kerete van a városnak az ügyre, talán ez megoldást hozhat.

Záportározó tó épül

Ezt az önkormányzatnál is megerősítették: jelenleg a tervezésnél tartanak a Fejlesztési Iroda munkatársai. A pályázatot idén adják be, és várhatóan jövőre megkezdődnek a munkálatok: először egy záportározó tó épül, ezután tudják kiépíteni az elvezetést a Majális utca fennmaradó részén és a környező utcákban.

A Vízműtől kapott tájékoztatás szerint „2011-től a vízdíjakból már nem finanszírozható a csapadékvíz-elvezető rendszerek építése, javítása. Ezért egyéb forrásból, például pályázatok útján teremthető csak elő az ehhez szükséges pénz, így olyan ideiglenes megoldás kivitelezéséhez, mint például egy szikkasztóárok, sem állnak jelenleg rendelkezésre források. A Szegedi Vízmű Zrt. feladata a már meglévő rendszerek üzemeltetése. Az építésről az önkormányzat dönt, és azon keresztül érkeznek források is erre a célra" – írták. Hozzátették: információik szerint hamarosan Kiskundorozsma több pontján is rendezi az önkormányzat a vízelvezetést pályázati forrásból, így a Majális utcára is sor kerül.