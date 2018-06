Adakoztak és alkottak a szegedi hivatalnokok

Karacs János idén a Volt egyszer egy Vadnyugat alapján készített makettet, Süli Eszter unikornis formájú sapkát kötött. Egyesek párnákat, táskákat kreáltak, de akadt olyan is, aki festett, fotózott. Harmat Balázs például a Supernem zenekar énekeséről állított ki egy koncertfotót. Összesen 54 alkotás tekinthető meg egy hónapig hivatali időben. A dolgozók munkáját Kardos János, a művelődési osztály vezetője köszönte meg. A szabadidőt azonban a hivatalnokok nemcsak képzőművészeti alkotások készítésére szánták, adományokat is gyűjtöttek. Több zsáknyi PET-palack-kupak gyűlt össze, de tartós élelmiszer és játék is akadt bőven, sőt sok plüssállat is új gazdára talál. Rengeteg DVD kerül majd autista kisgyerekekhez, akik szeretik az állandóságot, így bármikor nézhetik majd kedvenc meséjüket. Az adományokat a Dr. Waltner Károly Otthon, a Szegedi Kistérség Többcélú Társulása Egyesített Szociális Intézmény Család- és Gyermekjóléti Szolgálat és a Makray Fogyatékkal Élő Gyermekek Nappali Intézménye által támogatott rászorulók kapják meg.