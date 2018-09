˝Ami a sorok között olvasható˝ - Nemes Jeles László elhozta Szegedre legújabb nagyjátékfilmjét, a Napszálltát

Megmutatni, ami a sorok között olvasható

A rendező és filmjének főhőse a Belvárosi moziban: Nemes Jeles László és a plakátról rátekintő Leiter Írisz, akit Jakab Juli személyesít meg. Fotó: Karnok Csaba

Hatalmas érdeklődés övezte a Napszállta premier előtti vetítését Szegeden. A Zsigmond Vilmos terem minden ülőhelye megtelt a Belvárosi moziban. A filmet egy 35 mm-es kópiáról vetítették, és a rendező az előbemutató utáni közönségtalálkozón azt is elárulta, Magyarországon rajta kívül senki sem vetít így filmet. Úgy véli, a mozi mágiáját ez őrzi meg legjobban.A Napszállta 1913-ban játszódik Budapesten. Főhőse Leiter Írisz, aki sok év után Triesztből tér vissza a városba, hogy néhai szülei kalapboltjában dolgozhasson. Persze ez a vágya beteljesületlen marad, viszont megtudja, hogy van egy bátyja. Ahogy nyomozni kezd utána, egyre sötétebb ügyekbe keveredik, s kiderül, mi is van a pompa és a csillogás mögött.– A XX. század nem a régmúlt, mégis rengeteg titkot rejt magában. Érthetetlen, hogy egy olyan briliáns civilizáció, mint az Osztrák–Magyar Monarchia, hogyan jutott el néhány év alatt a pusztulásig. A Napszálltában azt próbáltam megmutatni, ami a sorok között olvasható. A Saul fiában látunk egy nőt a barakkok világában, a legnagyobb kiszolgáltatottság közepette, majd ugyanez a nő a főhőse a Napszálltának. Ugyanaz az arc, s mégis, mintha két külön világ teremtette volna őket – mondta Nemes Jeles László a főhőséről, akit Jakab Juli személyesít meg.A színésznőnek a Saul fiában annyi volt a szerepe, hogy átadjon egy bombát. Itt viszont körülötte forog minden, szinte rátapad a kamera. Formanyelvi szempontból hasonlít a Napszállta a Saul fiára, bár kézjegynek is felfogható ennek a fajta szemszögnek a használata.– A történelmi filmek gyakran az adott kort rekonstruálják a nézőknek. A mozi azt kommunikálja, hogy sokat láthatunk a világból, amely tele van objektivitással. Ezzel szemben az én filmem teljesen szubjektív. Beszippantja a nézőt egy olyan utazásba, amelyből nem tud hátralépni. Rá van kényszerítve, hogy átélje, és megpróbálja magában megtalálni a válaszokat. Nem csupán az létezik, amit látunk, hanem az is, amit beleképzelünk – fogalmazott Nemes Jeles László.Miért éppen egy kalapbolt áll a film középpontjában? A rendező kutatásai során kiderült, hogy Budapesten mintegy száz kalapbolt volt a világháború előtt. A kalap a szofisztikált világ kiváló szimbóluma. Bement egy hölgy a kalapboltba, ahova egyébként férfi sose. Kiválogatott több száz kalapot, mire megtalálta a sajátját, majd személyre szabták. Megjelent benne egy egész világ illúziója. A rendező a kalapok mellett az operatőrével, Erdély Mátyással közös munkájáról is mesélt.– Maximálisan meg akarja érteni a rendezői szándékot, és addig nem hagy békén, amíg ez nem sikerül. Rengeteg festményt, fotót vagy akár filmet néztünk meg együtt, amelyek alapján megpróbáltuk ezt a világot megteremteni. Az egyik referenciaképünk Edward Hopper Nyár című festménye volt, egy nő áll rajta kalapban, erősen megvilágítva egy épület előtt.Nemes Jeles László azt is elárulta, hogy az egyik nagymamája, aki 1914-ben született, sokat mesélt neki a 20. század elejéről, és talán ez is közrejátszott abban, hogy a Napszálltának nő lett a főszereplője. Az Oscar-díj után sokan azt tanácsolták neki, hogy minél gyorsabban készítse el a második filmjét, és ő sem akart sokat várni, lebénította volna a nagy figyelem. Azonban nem kell aggódni, a Napszállta megkapta a legjobb film díját a nemzetközi filmkritikusok szövetségétől, a FIPRESCI zsűrijétől a Velencei Filmfesztiválon, s versenybe száll az Oscar-díjért is. A magyar mozik szeptember 27-én kezdik vetíteni.