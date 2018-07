Átadja Szeged a területet az államnak, épülhet a kézicsarnok

Ahhoz, hogy megkezdődhessen az Etelka sorra tervezett 8000 férőhelyes, nemzetközi kézilabda-mérkőzések lebonyolítására is alkalmas multifunkcionális csarnok építése, az önkormányzatnak térítésmentesen át kell adnia a területet az államnak. A pénzügyi bizottság szerdai ülésén jóváhagyta a tulajdonjog ingyenes átruházásáról szóló szerződést, amit a polgármesternek még alá kell aláírnia.Mint ismert,Ezzel a kormány a város sportéletének élénkítését, valamint a helyi és térségi társadalmi igények kielégítését támogatja. Az is eldőlt, hogy a csarnokot a fedett uszoda szomszédságába tervezik felépíteni az Etelka soron, a kivitelezést pedig a Nemzeti Sportközpontok végzi.Az önkormányzat és a kormány a terület átadásának feltételeiről tárgyalásokat folytatott, s mostanra elkészült a két fél közötti szerződés.Az is szerepel a szerződés szövegében, hogy amennyiben annak aláírásától számított 3 éven belül nem indul meg a beruházás, az ingatlan tulajdonjoga visszaszáll az önkormányzatra.