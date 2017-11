Átadták a 2017-es Csongrád megyei Príma-díjakat

A hagyományokhoz híven idén is gálaesten adta át a Vállalkozók Országos Szövetsége (VOSZ) szombaton a megyei Príma-díjakat. A tizenkettedik alkalommal megrendezett ünnepséget Sipos Tamás, a VOSZ tavaly februárban megválasztott megyei elnöke úgy fogalmazott, a szövetség támogatja a kultúrát, a sportot és mindent, ami mögött kiemelkedő teljesítmény áll, ezért alapította meg az országos Príma Primissima díjak után a megyei Príma-díjakat is.



A magas elismerést idén is hárman vehették a megyéből: Szentpéteri Csilla, zongoraművész, Ludányi Márton, kézilabda edző és Garzó Erika, a Tornádó Team Szeged elnöke.



A gálaműsoron fellépett a Szentpéteri Csilla-kvartett, Benedekffy Katalin, operaénekes és a Mórahalmi Fúvószenekar.