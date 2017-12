Bezár a dorozsmai nagybani

Továbbra is várja a termelőket a másik



Az első évhez képest idén lényegesen nagyobb árbevétel jellemezte a CBA országos nagybani piacát Szeged határában, az 5-ös főút és az M43-as találkozásánál. Lekeny György, a beruházó Hansa-Kontakt Invest Kft. ügyvezetője arra számít, hogy Budapest helyett is egyre több termelő fogja választani a szegedit. Lapunknak elmondta, sok bérlő már a nyitásuk után is őket választotta, akadnak még kétlaki termelők, de az igazgató szerint ez a verseny az új piac infrastrukturális ellátottsága és méretei miatt már korábban eldőlt. A dorozsmai nagybani piac bezárását nem kívánta kommentálni, mint mondta, ez egyrészt nem illő, másrészt egy jó versenytárs mindig erőbedobásra késztet. Hozzátette, felkészültek a dorozsmai nagybani termelőinek fogadására.

– Felesleges két nagybani a városban, a lényeg, hogy egy helyen tudjuk értékesíteni az árut. A megosztottság nem jó, ezzel így van a kereskedők többsége, én például mindkét helyen jelen vagyok, de jobb lesz, ha már csak egy helyre kell járni – kommentálta Kiri Ferenc a dorozsmai nagybani piac bezárásának hírét. Nem osztja a véleményét mindenki, az egyik termelő szerint sokkal többet kellett volna tenni a piac megmentéséért, míg egy paradicsomot kínáló makói férfi azt tartotta felháborítónak, hogy még nem szóltak nekik hivatalosan arról, hogy be fogják zárni a piacot.– Itt Dorozsmán mindennap vannak vevők, az új nagybanin pedig mindössze három nap van forgalom, s nem lehet kitermelni annyi bevételt, hogy az ember megéljen – vélekedett egy nagykereskedő.Akadt olyan árus is, aki még bizakodik, pedig a Dorozsmai Nagybani Piac Kft. kedden tartott taggyűlésén megszületett a döntés: 2018. február elsejével bezárnak, illetve megszüntetik a piaci tevékenységet.– A forgalom drasztikusan visszaesett, a bérlemények kihasználtsága 60 százalékos. Idén az első háromnegyed évben 124 millió forint veszteséget termelt a szegedi önkormányzat többségi, 88,4 százalékos tulajdonában álló Dorozsmai Nagybani Kft., s ezért a tulajdonosoknak lépniük kellett – mondta el lapunknak Szentgyörgyi Pál (MSZP) gazdasági alpolgármester. A társaság taggyűlése arra hatalmazta fel az ügyvezetőt, hogy kezdjen tárgyalásokat a dolgozókkal és bérlőkkel, illetve értékesítse a saját tulajdonát képező földterületeket. A cég tulajdonában lévő sportpályát és a hozzá tartozó kiszolgálóhelyiségeket az önkormányzat fogja megvenni, jelenleg ezt a Szegedi Sport és Fürdők Kft. bérli.A bezárás nagyjából 90 milliós költséggel jár, vissza kell fizetni többek között kauciót, bérleti jogot, de a munkavállalók végkielégítését is beleszámolták ebbe az összegbe. Ennek jelenleg nincs meg a pénzügyi fedezete, ezért is pályáztatnak meg eladásra felépítményeket, területrészeket.