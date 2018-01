Bhutánból is neveztek a Zsigmond Vilmos filmfesztiválra

– Folyamatosan érkeznek a nevezések a világ minden tájáról. Már most 200 körül járunk, és még van nagyjából két hét a határidőig – mondta el érdeklődésünkre Szabó Éva Andrea, a Zsigmond Vilmos Nemzetközi Filmfesztivál művészeti igazgatója.



Az először tavaly megrendezett szegedi fesztivál célja, hogy a szegedi születésű, majd nemzetközi hírnevet szerzett Zsigmond Vilmos életműve kapcsán a filmkészítés egyik legfontosabb társalkotójára, az operatőr munkájára irányítsa a figyelmet, és lehetőséget adjon fiatal tehetségek bemutatkozására. A fesztiválra korhatár nélkül jelentkezhet minden alkotó vagy alkotócsoport, tematikai, technikai, műfaji megkötés, időtartam-korlátozás nélkül. Olyan filmekkel lehet nevezni, amelyek 2015. január 1. után készültek. Egy alkotó több filmmel is pályázhat, nevezési díj nincs.



– A legtöbb alkotás magyar, német és amerikai, de érkezett nevezés például Bhutánból is – árulta el a fesztivál művészeti igazgatója. A benevezett alkotások műfajilag elég változatosak: a legtöbb kisjátékfilm, de vannak nagyjátékfilmek és kísérleti alkotások is. Az operatőri munkára fókuszáló fesztiválra benevezték a tavalyi év két nagy sikerű magyar nagyjátékfilmjét, az Aurora Borealist és a Budapest Noirt is. A neves szakemberekből álló, műfaji kategóriák szerint egy-egy operatőrből és rendezőből álló előzsűrik már elkezdték a munkát. Tagjai között olyan szakemberekkel, mint Sopsits Árpád, Jancsó Nyika vagy Monory-Mész András.



A nevezési határidő január 21. éjfél.