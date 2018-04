Castingolt a kulturális bizottság: a szimfonikus zenekar és művelődési házak élére keresnek vezetőt

Munkában a bizottság. Fotók: Frank Yvette

Hat kulturális intézmény élére is igazgatót választanak pénteken, a posztokra 11 fő jelentkezett, őket már egy szakmai bizottság korábban meghallgatta. Ezúttal mindenki 5-5 percet kapott arra, hogy felvázolja elképzeléseit, illetve kérdéseket tehettek fel nekik a bizottsági tagok.

Gyüdi Sándor és Sándor Szabolcs.

Vita a tápéi Heller Ödön Művelődési Ház vezetői pályázata kapcsán volt, az intézményt 2013-tól vezető Neparáczki Ferencet nem támogatta a többség, Vajda Ilonát tartanák jobb vezetőnek. Még a szavazás előtt Haág Zalán (KDNP) megjegyezte, látja, hogy már eldőlt a kérdés.

A művelődési házak vezetésére pályázók várakoznak a folyosón.

Maratoni üléssel hangolt a közgyűlésre a kulturális bizottság, a 19 tárgyalt napirendi pont között ugyanis kettőben is javaslatot fogalmaztak meg intézményvezetők személyére. A Szegedi Szimfonikus Zekekar vezetésére kiírt pályázatra négyen jelentkeztek, egyikük visszavonta pályázatát. A bizottsági meghallgatáson Zombola Péter zeneszerző nem jelent meg, így Sándor Szabolcs karmester, zongoraművész, korrepetitort és a zenekar jelenlegi művészeti vezetőjét, Gyüdi Sándor karmestert hallgatták meg. Mindhárom pályázót értékelte a grémium, ám döntésüket a közgyűlésen ismertetik, a döntést zárt ajtók mögött hozzák meg a városatyák.A Petőfi Sándor Művelődési Ház élére kizárólag Hajdú Géza jelentkezett, aki már tíz éve tölti be az igazgatói posztot, őt végighallgatta a két dorozsmai önkormányzati képviselő is, Lauer István (MSZP) és Mihálffy Béla (Fidesz–L.É.T.) egyaránt eddigi munkáját méltatták, és támogatásukról biztosították Hajdút.A Petőfitelepi Művelődési Háznak Jarabekné Treplán Mariann immár 19 éve a vezetője, őt szintén egyhangúlag támogatásáról biztosította a grémium, akárcsak Kollár Józsefet, aki 10 éve vezeti a Kecskési Művelődési Házat. A Bálint Sándor Művelődési Házban 2009 óta dolgozik művelődésszervezőként Jáger Richárd László, akit ugyancsak mind a hét jelen lévő bizottsági tag támogatott szavazatával.A szőregi Tömörkény István Művelődési Ház esetében az ott dolgozó Lipcsei Anitát támogatta a szakmai grémium, ám a kulturális bizottság a szintén ott tevékenykedő Szekeres Sándor Gábort tartja alkalmasabbnak a tisztség betöltésére. A körzet képviselője, Berkesi Ottó nem foglalt állást egyikük mellett sem a szavazás előtt, azt mondta, nem tudna dönteni kettejük közül.Emlékeztetett, hogy az előző ciklusban a kulturális intézmények élére történő kinevezéseknél mindig azt vették figyelembe, hogy ki az alkalmasabb jelölt, és Neparáczki esetében jó döntést hoztak öt éve. Tóth Károly (MSZP) ezzel nem értett egyet, szerinte egy hivatalban lévő vezető esetében nemcsak erősségeit és eredményeit, hanem gyengeségeit is figyelembe kell venni, amikor kialakítják a véleményt. Végül csak a kereszténydemokrata politikus támogatta a jelenlegi igazgatót. A döntés azonban a közgyűlés tagjaié, pénteken dől el, kik vezethetik az intézményeket, illetve a zenekart.