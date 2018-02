Egy éve szmogriadó volt Szegeden - most kevesebbet fűtünk, így tisztább a levegő

Évente 400 ezer ember hal meg idő előtt a rossz levegőminőség miatt Európában, és ennél nagyságrendekkel több napot töltenek betegen az emberek a légszennyezés miatt.Az elkeserítő trend miatt a környezetvédelmi uniós biztos magához hívatta azon országok minisztereit a múlt hét elején, amelyekben régóta meghaladja a légszennyezettség szintje a levegőminőségi előírásokat. A kilenc ország között hazánk is ott van.

Rajtunk kívül Csehországnak, Nagy-Britanniának, Franciaországnak, Németországnak, Olaszországnak, Romániának, Spanyolországnak és Szlovákiának kell az EU bírósága előtt felelniük, ha nem javasolnak az eddigieknél hatékonyabb intézkedéseket a levegő minőségének javítására a jövő hét végéig.Szeged egyébként nem tartozik a legszennyezettebb levegőjű városok közé. Az Ökomet Környezetvédelmi és Kutató Nonprofit Kft. adatai szerint ötéves átlagban nálunk elsősorban a nitrogén-dioxid-szennyezettséggel van gond: az a határérték és a tűréshatár között van.A Levegőtisztaság-védelmi Referencia Központ adatai alapján azonban az elmúlt két hétben például ez jóval a határérték alatt volt a városban: a legmagasabb mért érték is csupán harmada volt ennek. Szintén határérték alatt maradt ebben az időszakban a szálló por koncentrációja – igaz, az január végén több napon is megközelítette azt.

– Ha a koncentráció két egymást követő napon meghaladja ezt az értéket, és a harmadik napon sem várható javulás, a jogszabály előírja, hogy tájékoztatni kell az önkormányzat vezetését.

– Az egészségügyi határértéket szigorúbban szabják meg, mint a tájékoztatási határértéket, ami a szálló por esetében 75 µg köbméterenként. Környezetvédelmi szempontból tennivalója a hatóságnak csak ennek átlépése után van, addig csupán figyelni kell az adatok változását – mondta el Mader Balázs, a megyei kormányhivatal Szeged Járási Hivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi osztályának vezetője.Éppen egy éve volt egyébként erre példa –. Tavaly januárban többször is a tájékoztatási szintig romlott a levegő minősége a városban, 23-án azonban már a szálló por mennyisége az egészségügyi határérték kétszeresét is elérte, vagyis veszélyes lett a levegő. Igaz, akkor az időjárás sem kedvezett a légkör tisztulásának: a felhős, párás hidegben nem volt légmozgás sem.– Az idei fűtési szezonban nincs olyan hideg, mint tavaly, és jóval változékonyabb is az időjárás – magyarázta a mostani kedvező helyzetet Mader Balázs.

– A sokéves átlag javulásához pedig jelentős részben a Szegedet elkerülő utak megépítése járult hozzá. Mint emlékezetes, évekkel ezelőtt az EU eljárást is indított Magyarország ellen, többek között Szeged levegőminőségi állapota miatt. Az akkori probléma azonban mostanra megoldódott.A szakember hozzátette: az országos helyzet javítása sokkal összetettebb, és mindenképpen hosszú távú feladat.– Saját lakókörnyezete tiszta levegője érdekében azonban mindenki tehet egyénileg is –. Hazánkban ugyanis a legsúlyosabb légszennyezést ez okozza.