Előtte még maratonon se indult, a perui sivatagban 250 kilométert futott: 10 kilót fogyott élete kalandja alatt

A sivatagi ultramaraton ötlete egy francia idegenlégiós, Patrick Bauer fejéből pattant ki, amikor 1986-ban végigfutott egy kétszáz mérföldes útvonalat a Szaharában. Úgy gondolta, ezt másoknak is ki kell próbálnia. 33 éve minden áprilisban megrendezik a Marathon des Sables futóversenyt, amely hasonló erőpróba, mint az autósoknak a Dakar-rali. 2017-ben új helyszínen, a perui sivatagban is kipróbálhatták magukat a kihívásra vágyók.Köztük az a szegedi fiatalember, aki régóta amatőrként űzi ezt a sportot. Barta Tamás ugyan kedvtelésből már többször lefutotta a maratoni távot, ám versenyen soha nem indult. 2017 nyarán látott egy videót erről az erőpróbáról. Az motiválta, egyedüli magyarként célba tud-e érni. Ahogy arról korábban írtunk, Szegeden készült, múlt nyáron a hőségben hátizsákkal a hátán rótta köröket – utólag belátta, ez majdnem kevés volt. – Itthon nem lehet rá felkészülni. Minden száraz és homokos, a terep is változatos – mondta a 32 éves fiatalember. A verseny célja, hogy hat nap alatt 250 kilométert megtegyen az ember egy 15 kilós hátizsákkal.Ebben cipelte a felszerelése mellett az ételeket, a matracát, sőt még azt az eszközt is, amin főzni tud. Igaz, ezt nem tudta önállóan használni, ugyanis a tűzgyújtást nem gyakorolta itthon eleget, ám társai mindig kisegítették.A szervezők csak sátrat, vizet és sótablettát biztosítottak a versenyzőknek, a többit maguknak kellett megoldaniuk. Tamás itthonról vitt mindent – leginkább zacskós ételeket, amiből sok minden megmaradt, hiszen a napi minimum kétezer kalóriából alig ezret fogyasztott. Ezt is izotóniás ital és zselé formájában. A harmadik napon elkapott egy fertőzést, ami miatt enni sem mert.A leghosszabb, 68 kilométeres szakasznál jött a mélypont, a gyomra mellett a válla is fájni kezdett. – Begyulladt egy ideg a vállamban, fél óra alatt körülbelül 500 métert tudtam megtenni. Már a verseny feladásán gondolkodtam, amikor az egyik biztosítási ponton lefeküdtem aludni, mire felébredtem, már mindenki elment – mesélte élményeit. Mégis hajtotta valami, bár még most sem tudta megmondani, mi volt az. Mindenesetre felkelt, és folytatta a versenyt. Akkor már sötét volt, és hideg, a nappali 45 fok után szél és nulla fok körüli hőmérséklet.Az embert próbáló maratonon több mint háromszázan indultak, de csak 222-en értek célba, sokan feladták. A versenyt egy rutinos, a sivatagot jól ismerő marokkói sportoló nyerte meg.Tamás azt mondta, keresi az újabb kihívásokat: felmerült benne, hogy minden földrészen indul egy hasonló hosszúságú futóversenyen. Arra is gondolt, hogy a következő célja talán egy északi-sarki megmérettetés lesz.