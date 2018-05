Előzetesbe került Czeglédy Csaba testvére is

Előzetes letartóztatásba helyezte szerdán 30 napra a Szegedi Járásbíróság nyomozási bírója Czeglédy Pétert és egy férfi társát, ugyanakkor két nőtársa ellen nem tartotta szükségesnek kényszerintézkedés elrendelését – tudta megy a Szanka Ferenc ügyésztől, a Csongrád Megyei Főügyészség szóvivőjétől.Ismeretes: a tavaly nyáron kirobbant ügyben Czeglédyt és immár húsz társát azzal gyanúsítják, hogy összesen kilenc iskolaszövetkezeten keresztül, bűnszervezetként működve követték el a különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó költségvetési csalást. A még szabadlábon az MSZP-nek és a DK-nak is dolgozó ügyvéd cége, a Human Operator Zrt. diákokat és felnőttkorúakat közvetített ki különböző munkahelyekre, közterheket azonban a hatóság szerint nem fizettek.Tavaly nyáron a nyomozók egy eisenstadti bankfiókban lefoglaltak csaknem egy kilogrammnyi befektetési aranyat is egy Czeglédy nevére nyitott széfben.A nyomozás során kiderült: a Human Operator többször összesen több mint kétszázmillió forintnyi kölcsönt kapott a Dobrev Klára vezette Altus-cégektől, így Gyurcsány Ferenc volt kormányfő feleségét is tanúként hallgatták meg a NAV nyomozói.