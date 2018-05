Énekkari művészek koncerteztek a Korzóban

Fotó: DM

Előző héten az Erkel Színház Primavera Fesztiválján az Ernanival vívott ki nagy szakmai elismerést nemcsak az operatársulat, hanem a kórus külön is, hétfő este pedig az énekkari művészek a Korzó Zeneházban adtak vastapsos koncertet Zalánki Rita zongorakíséretével.A hangverseny előtt a Berdál Valéria tanítványaként Szegedről indult, majd nemzetközi karriert csinált érdemes művész szoprán, Bátori Éva elmondta: amikor kiderült, hogy fia a szegedi egyetem mérnöki karát választotta, Gyüdi Sándor hívására örömmel tért maga is vissza, és vállalt énekmesterként feladatot a színházban. Elsősorban a kisebb szerepekben fellépő énekkari művészekkel dolgozik, s hogy milyen eredménnyel, arról is számot adott a koncert, amelyen a következő évadban színre kerülő Figaro házasságából, francia, orosz és olasz operákból énekeltek áriákat, duetteket a kórustagok: Somogyvári Zita és Taletovics Milán (képünkön), valamint Bocskai István, Börcsök Bálint, Ferenczy Orsolya, Major Attila, Rákai-Himmer Veronika és Toronykőy-Horák Renáta.