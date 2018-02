Februárban újra indul a Telekosár! Vásároljon 25 ezer forintért lapunk kontójára!

Ismét meghirdetjük közkedvelt játékunkat, amellyel hűséges olvasóink egy 25 ezer forintos bevásárlást nyerhetnek. Korábbi nyerteseink nagyon örültek a lehetőségnek, hisz amellett, hogy életükben talán először nyertek valamit, ők dönthettek róla, mit vásárolnak.Többen kihasználva a lehetőséget számukra luxusnak számító élelmiszereket, Pick szalámit, lazacot, különleges sajtokat tettek kosarukba, míg mások vegyipari termékekből vagy épp szárazáruból táraztak be.Márciusban összesen 20 szerencsés nyertes vásárolhat majd lapunk kontójára. Aki szeretné megnyerni a Telekosarat, nem kell mást tennie, mint február 12-étől figyelni felhívásunkat, és válaszolni az ott feltett kérdésekre. Majd visszaküldeni a nevezési szelvényt, amellyel regisztrálhatja magát játékunk minden fordulójára.A felhívás többször megjelenik a Délmagyarországban, így aki több szelvényt küld be, annak az esélye is nagyobb lesz a 25 ezer forintos bevásárlásra. Egyik előző évi nyertesünk nyolc sorsjegyet küldött be az összesen 12 ezerből, ám ez is elég volt a nagybevásárláshoz. Hetente sorsoljuk ki az adott hét nyerteseit közjegyző jelenlétében.A játék ideje alatt is érdemes még beküldeni a szelvényeket, ám egy előfizetőnk csak egyszer vehet részt ingyenes vásárláson.A jelentkezés feltétele, hogy rendelkezzenek meglévő Délmagyarország-előfizetéssel, és vállalják a szereplést a nagybevásárlásról szóló, lapunkban megjelenő képes riportunkban.Legyen Ön is azon szerencsések között, akik 2018-ban telepakolhatják velünk a bevásárlókocsit!