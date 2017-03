Felébredt téli álmából Szeged

A szegedi Lévai Antal és felesége az egész szombatot sziksóstói kiskertjükben töltötte fametszéssel és vetéssel. Fotó: Kuklis István

– Ez az idő a legtökéletesebb a metszésre és az ültetésre. Az egész család dolgozik – mondta a sziksóstói kiskertjében Lévai Antalné Anna.A szombati napsütéses, 20 fok körüli hőmérséklet az összes subasai és sziksósi kiskerttulajdonost kivonzotta a szabad ég alá. – A férjem az alma-, barack- és szilvafákat metszi, a lányom és a lányunokám korai zöldborsót és petrezselymet ültet, a fiúunokám pedig a gallyakat szedi össze – mutatta be a családi munkamegosztást Anna, aki férjének segített a gyümölcsfáknál.

A kisteleki általános iskola hetedikesei idén először nyaltak fagyit. Fotó: Kuklis István

Az asszony már előre megfőzte a szombati ebédnek szánt csirkepaprikást, amit csak melegíteni kellett ebédidőben.A Maty-ért a pecások foglalták el, egy horgászállást sem találtunk szombat délben. – Felébredtek álmukból a halak, én két pontyot is fogtam egy óra alatt – mondta büszkén Szűcs Antal. A szabályok szerint több halat már nem foghatott ki aznap, de a jó idő miatt még a fogás után is ott maradt a parton nyugszékében. – A halakból halászlé és sült hal lesz – mondta. Nem volt ilyen szerencsés horgász a dorozsmai Nagy Zoltán, aki szombat reggel hattól délig csak két méreten aluli halat fogott ki. – Úgy búcsúztam otthon, hogy hal nélkül nem megyek haza. Lehet, hogy szégyenszemre mégis ez lesz a sorsom, de legalább az idő jó. Ilyen melegben a horgászás is örömtelibb – magyarázta a parton ücsörögve.Az újszegedi Játékok kertjét a fiatalok vették birtokba. Volt, aki BMX-ezett, más görkorcsolyázott vagy kosarazott. Árgyelán Péter gördeszkájával mutatványozott. – Ez a legjobb idő erre a sportra. Nincs már hideg, de túl meleg sem, így már délben ki lehet jönni sportolni. Nyáron csak este merek lejönni, de két óra alatt akkor is teljesen leizzadok. 15 éve deszkázom hetente háromszor. Addig maradok ma kint, ameddig látok a sötétben – mondta a fiatalember. A Huszár Mátyás rakparton motorosok beszélgettek egymással. – Most csak néhány kört teszünk a városban, aztán sietek haza, mert tanulnom kell. De ez a jó idő nem múlhatott el egy kis motorozás nélkül – közölte a sándorfavi Szepesi Mihály.

Esős napok jönnek



A következő napokban derült és borult időszakok váltják egymást, szinte mindennap lehet számítani 2-5 milliméter esőre – közölte a Szegedi Magaslégköri Obszervatórium. Erős szélre szerencsére nem kell számítani, a legmagasabb nappali hőmérséklet 13 fok körül alakul majd. Szombaton a közel húsz fok ellenére sem dőlt meg a napi melegrekord, a mostani hétvégén pedig ennél is hűvösebb időre számíthatunk néhány fokkal.

Csúcsra jártak a város cukrászdái is, az A Cappella előtt a Kisteleki Általános Iskola és Kollégium 7. D osztályos tanulói nyalták az édességet. A legtöbb diák azt mondta, ez volt az első fagyijuk az évben, és minden ízesítés nagyon ízlett nekik. Tanárnőjük elmondta, moziba jöttek be Szegedre, de a film előtt a jó idő miatt nem hagyhatták ki a fagyizást sem.