Felső vezeték nélkül is mehet a trolibusz, villámtöltő az elektromos autóknak - non-stop nyitva tart az SZKT

– Az SZKT ebben az európai kirakósban azt vállalta, hogy a meglévő trolibusz felső vezeték-hálózatot és az újonnan vett, korlátozottan önjáró trolikat kihasználva olyan kísérleti vonalat alakít ki, amellyel autóbuszvonalat tud majd kiváltani

– A mobilitás olyan terület, ahol minden nap történik valami, az elektromos autózástól az önvezető járműig, beleértve az utóbbit érintő kockázatkezelést – mondta Majó-Petri Zoltán, a házigazda SZKT ügyvezető igazgatója a csütörtöki sajtóreggelin. Az Európai Unió által támogatott, elektromos közlekedéssel kapcsolatos Eliptic program záróeseményén bemutatták a trolitelephelyen működő villámtöltőt is, amelyen egyszerre két személygépkocsi is „tankolhat".– Sokáig úgy tűnt, a trolibuszok Nyugat-Európában kifutó közlekedési formák, ám a megmaradt üzemek az elektromos buszok előretörésével hirtelen hasznos elemekké váltak – mondta Német Zoltán Ádám, a társaság közösségi közlekedési és vasútbiztonsági vezetője. A kulcs a kisebb kapacitású, de nagy teljesítményű, sűrűn és gyorsan tölthető akkumulátorok alkalmazása. A gyakori energiavételezésre a busz-felsővezeték alkalmas, a hálózatok fejlesztésével így a troli válhat az elektromos közlekedési üzem gerincévé.A 6 millió eurós összköltségű programban nem a nulláról kell elkezdeni elektromos járműüzemeket felállítani, hanem a meglévő villamos, vasúti, metró- vagy trolibusz infrastruktúrát használják fejlesztésekre. A megoldások eltérőek, Brémában és Barcelonában új, alacsony fogyasztású e-buszokkal kísérleteztek, Oberhausenben a villamos felső vezetékéről töltötték az elektromos buszokat, Eberswalde a felső vezeték nélküli troliüzem lehetőségét vizsgálta.– hangsúlyozta Német Zoltán Ádám.2016-ban tavasszal és ősszel kétszer két hétig a szegedi 77A autóbuszvonalon már tesztelték a rendszert. A kérdés az volt, az önjáró trolikkal tudják-e tartani az autóbuszos menetrendet és a szolgáltatási színvonalat. Az SZKT hosszabb távú célja az, hogy Szeged meglévő trolivonalait elektromos, akkumulátoros járművekkel meghosszabbítsák olyan úti célokig, ahová nem érdemes drága felső vezetéket építeni.A program másik lábaként kísérleti töltőberendezést is telepítettek már, amit a járatok jövőbeli végállomásán tudnak alkalmazni. Ott, ahol nincs troli felső vezeték, a buszfordulóban megoldható az elektromos rátöltés. Egy ilyen működik a szegedi trolibusz telephelyen, s ezt egyre nagyobb számban megjelenő elektromos autósok is használhatják villámtöltésre. Az 50 kW-os „betáppal" 1 óra alatt lehetséges az átlagos villanyautót teljesen feltölteni. A lehetőséget lapunk is kipróbálta már (2018. április 29.:). Okostelefonos applikáció segítségével bármikor tölthető a magán villanyautó, de van kártyás megoldás is: reggel 8 órától este 10-ig segítenek a töltő mellett nyitva tartó irodában.Egy önjáró trolibuszos kísérleti üzem felállítását tervezi az SZKT, a cél az, hogy a 20-30 kilométeres távolságot tudjanak megtenni. Ezzel a trolik útjának egyharmadára lehetne lecsökkenteni a felső vezetékes közlekedést. Majó-Petri Zoltán hangsúlyozta, műszakilag biztonságossá kell tenni azt, hogy a trolibusz könnyen és gyorsan csatlakozzon a felső vezetékhez, ennek egyik megoldását az újságírók előtt sikeresen ki is próbálták. Az ügyvezető igazgató kérdésre válaszolva azt is elmondta, az első, felső vezetéken menetrendszerűen túlszaladó troli várhatóan az ELI lézeres központhoz érkezik majd menetrendszerűen, a tervek szerint egy év múlva.