Fergeteges tánckavalkád Szegeden - menettánccal indult a 28. Szegedi Nemzetközi Néptáncfesztivál: látványos fotók

Már a Széchényi téren érezhető volt a pezsgés, a menettánc még el sem kezdődött, a Tiszavirág Néptáncegyüttes tagjai már ropták a magyar néptáncot, a talpalávalót a szabadkai Juhász zenekar húzta, míg a térre egyre nagyobb tömeg gyűlt össze, hogy a táncosokkal tartsanak. A több mint fél évszázados múltra visszatekintő programon először vett részt a közép-amerikai Grupo de Proyección Folklórica Kämuk együttes Costa Ricából, ők vezették ezért idén a felvonulást a Kárász utcán. A messziről jött táncosok ámulatba ejtették a nagyérdeműt, nem volt olyan az utcán, aki ne vetett volna rájuk egy pillantást, vagy ne kapta volna elő a mobilját egy fotó erejéig.A menet a Dugonics térig tartott, ahol már több száz fős közönség várta a Costa Ricából, Baszkföldről, Hollandiából, Szkopjéból, Kraljevóból és Szlovákiából érkező táncosokat, valamint a hazai társulatokat, a Szeged Néptáncegyüttest, a Délikert Néptáncegyüttest és a Tiszavirág Néptáncegyüttest. Vastapssal köszöntötték mindegyiket, majd a társulatok egyenként színpadra léptek, hogy bemutassák tehetségüket.Ma a kisszínházban rendeznek folklórestet, amelyen 20-25 perces szerkesztett műsorral lépnek pódiumra az együttesek, de a Dugonics téri színpad sem marad üresen, ugyanis ma és pénteken is két-két külföldi együttes produkcióját láthatjuk majd, sőt péntek délután a deszki és öt szegedi művelődési házban is bemutatkoznak a vendégtársulatok. A hagyományokhoz híven a fesztivál idén is gálával zárul: szombaton 19.30-tól a nagyszínházban rendezik meg.