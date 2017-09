Időnként már csillog Vanessza szeme

Az apa tolókocsiba ülteti Vanesszát, így sétálnak a levegőn. Fotók forrása: Burkus Sándor

– Tolókocsiba ültetem, és elmegyünk sétálni. Felhívjuk a nagymamákat, unokatesókat, és sokat beszélgetünk egymással – mesélt lányával töltött budapesti mindennapjaikról lapunknak Burkus Sándor.A szegedi édesapa két és fél hete költözött a fővárosba, akkor, amikor Vanesszát elszállították az Országos Orvosi Rehabilitációs Intézetbe. Bár a család így szétszakadt, hiszen fia és felesége Szegeden maradt, nem volt kérdés, hogy valaki mindig lesz a nyáron Bulgáriában autóbalesetet szenvedett lány mellett.

– Önállóan öltözik, és rendes ételeket eszik. Lábra viszont nem szabad még állítani, mert azt mondják, akkor rögzül ez a járásmód, és dobálni fogja a lábait. A nézése is láthatóan tisztul, már nem mered egész nap a semmibe, és talán egy kicsit vidámabb is – a szeme időnként már csillog.

Vanessza már önállóan öltözik és rendes ételeket eszik.

– Itt nem olyan közlékenyek az orvosok, mint Szegeden, így viszonylag keveset tudunk arról, mire számíthatunk – mesélte az édesapa. – Például arról sincs információnk, mennyi ideig kell még Vanesszának az intenzív részlegen maradnia, ahol csak az alapdolgokat tanítják neki. Csak annyit mondtak, hogy korai lenne bármit is mondani.Burkus Sándor ettől függetlenül elégedett azzal, ahogyan Vanessza fejlődik, és nagyon bizakodó a jövőt tekintve.Az édesapa hozzátette: Vanessza azért még közel sem a régi. – Bár már tisztán érthető a beszéde, és nem is suttog, javarészt egyszavas válaszokra hajlandó csak, és úgy tűnik, az idegenektől még mindig fél. A múltra nem nagyon emlékszik, hiába próbálok időről időre kedves emlékeket eszébe juttatni. Sőt: a családból sem mindenkit ismer meg, keresztapjára például egyáltalán nem emlékszik, és nem is tudja megnevezni. Néha pedig ijesztő gondolatokat fogalmaz meg. A múltkor például azt mondta, ő már nem fog hazajönni, mert szellemi fogyatékos lett.

Éppen az ilyen időszakok miatt örült az édesapa annak, hogy nemrégiben felhívta egy család. Lányuk ugyanolyan súlyos autóbalesetet szenvedett, mint Vanessza, ma azonban már teljesen egészséges. – Megkérdezték, hogy bejöhetnének-e Vanesszához, én pedig örömmel fogadtam őket. A két lány egy időre kettesben is maradt, és utólag, amikor megkérdeztem Vanesszát, tudja-e, ki volt ez a lány, megerősítette, hogy érti: hasonló cipőben jártak. Nekem hatalmas erőt adott, hogy láttam, van remény a teljes gyógyulásra. Megköszöntem, hogy eszükbe jutottunk, és mostantól ő lesz a példakép a felépülés útján.