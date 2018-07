Ígérték, mégsem lehet még kapni a több hónapja hiányzó pajzsmirigygyógyszert - Olvasónknak több helyről küldtek

Kónya Ferenc hálás azoknak, akik küldtek neki gyógyszert. Sokkal jobban érzi magát. Fotó: Kuklis István

– Folyamatosan keresik a Propycilt, de még mindig országos hiánycikk, nem tudunk segíteni – mondták lapunk megkeresésére az egyik nagy forgalmú szegedi patikában. Hasonló választ kaptunk a többi helyen is, ahol érdek-lődtünk: a számítógépes rendszer mindenhol azt jelezte, hogy ez tartós helyzet.Azt, hogy a pajzsmirigy- túlműködésre való készítmény hiánycikk, lapunk három hete megírta. Olvasónk hívta fel a figyelmünket, hogy a készítményt, amely mással nem is helyettesíthető, sehol nem lehet kapni. Kónya Ferencnek június közepén már csak egy doboz gyógyszere volt, amiből éppen akkor kellett volna elkezdenie duplán szedni, amikor kiderült, hogy minden patikából elfogyott. Tizenkilenc gyógyszertárt járt végig, alaposan utánanézett tehát, hogy nincs-e valahol még rejtett tartalék. – Napi négy szem helyett kettőt veszek be, így kitart még a hétre – mondta akkor lapunknak.A szegedi férfin cikkünk után többen segítettek. – Budapestről, Szegedről, Szatymazról és Polgárról is küldtek nekem gyógyszert – mesélte Ferenc, aki nagyon hálás ezért, igyekezett mindenkinek köszönőlevelet is írni. – Mivel öt dobozzal kaptam, mertem duplán szedni, ahogy az orvos javasolta, és meg is lett az eredménye. Sokkal jobb lett a közérzetem.Olvasónk azonban nem az egyetlen, akinek szüksége lenne erre a gyógyszerre, csakhogy azt továbbra sem lehet kapni. Pedig az Index múlt hét csütörtöki érdeklődésére az Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézetben azt mondták, a hiány megszűnt, a magyarországi legnagyobb gyógyszer-nagykereskedő másnap megkezdi a rendelt tételek kiszállítását a patikákba. Ennek ellenére a nagy patikákat végighívva mindenhol ugyanazt mondták nekünk még tegnap is: továbbra is hiánycikk.– Azért ha lesz, biztos, hogy felíratom és kiváltom, hogy mindig legyen itthon belőle. Most megtudtam, milyen rossz, ha sehol nem tudom beszerezni – mondta Kónya Ferenc.A legtöbb pajzsmirigy-túlműködéses betegnek a Propycil 50 mg tablettát írják fel, ami közvetlenül a hormonokra hat. Létezik egyébként erre a betegségre egy másik készítmény is, de az erősebb, többen vannak tőle rosszul, és szoptató anyák sem szedhetik.