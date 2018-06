Ilyen a vízi túra a Tisza megyei szakaszán - Kezdőknek is ajánljuk: Algyőről Szegedre két óra alatt leevezhetünk

Kötelező felszerelés



A 14 éven aluli gyermeknek mentőmellényt kell viselnie, függetlenül attól, hogy mennyire jól úszik. A 14 év felettieknek nem muszáj felvenniük a mellényt, de ott kell lennie a hajóban. A mellény és az evező a bérelt kenu esetében tartozék. A 14 év alattiak csak felnőttel ülhetnek hajóba. Ezt a vízi rendészet ellenőrizheti. Ebben az esetben egyébként igazoltathatnak is, így a személyi igazolványnak is ott kell lennie a hajóban. Kötelező tartozék még a fehér fényű lámpa (a fejlámpa a legegyszerűbb), egy legalább öt méter hosszúságú kötél (a kikötéshez), illetve a hajóba esetleg bekerülő víz kimeréséhez eszköz. Ez lehet egy palack vagy szivacs is. A vízi közlekedésre hasonló szabályok vonatkoznak, mint a közútira: az alkoholfogyasztás nem megengedett.

Néhány óra kellemes kikapcsolódás, sportélmény, természet, ezt viszonylag olcsón biztosítja a Tisza Csongrád megyei szakasza bárki számára. A folyó itt már nyugodt, nincsenek benne trükkös zúgók, kanyarok, így a kevéssé gyakorlott evezősök számára is veszélytelen, viszont a tiszai vízi túrázás ezen a szakaszon kisgyermekkel, kutyával együtt is kiváló szórakozás. Az Algyő és Szeged közötti távolság két óra alatt megtehető, még akkor is, ha az ember keveset evez, és inkább csak viteti magát a vízzel. A Csongrád–Szeged távolság már kétnapos program, útközben Mindszent és Mártély is alkalmas az éjszaka eltöltésére.Ahhoz, hogy a vízi túrázás ezen a szakaszon kellemes élmény legyen, néhány alapvető dologra kell csak odafigyelni. A Tisza Csongrád megyei szakaszán sajnos csak minimálisan építették ki mostanáig a kikötésre, megpihenésre alkalmas helyeket. Megállni persze bármilyen partszakaszon lehet, azonban vécét, illetve például büfét csak kevés helyen találni. Ezek közül az első a Körös-torok Csongrádon, nem sokkal lejjebb a szentesi part, utána a mindszenti komp környéke, az algyői szabadstrand, és végül Szeged. Így fontos, hogy megfelelő mennyiségű folyadékot vigyünk magunkkal. Ha pedig gyerekekkel együtt evezünk, akkor célszerű legalább számukra nassolnivalót, gyümölcsöt is csomagolni, még akkor is, ha csak két-három óra hosszára tervezzük a túrát. Naptejet akkor is használjunk, ha felhős az ég: a vízen még ebben az esetben is nagyon könnyen megpirulhat a bőrünk.Szegeden több helyen is lehet túrakenut vagy túrakajakot bérelni: a Partfürdőn, a Foka Ökokikötőben. A bérleti díj természetesen függ a bérlés időtartamától is, egy túrakenu egy teljes napra sehol nem kerül többe nyolcezer forintnál. A Foka Ökokikötőben a kibérelt hajókat előzetes megbeszélésre a túra kiindulási pontjára is elszállítják, ennek ára benne van a bérleti díjban.