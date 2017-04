Jelentős torlódás a magyarországi schengeni határokon: Csanádpalotánál 3, Röszkénél 2 órát kell várakozni

A határátkelőhelyek nyitva tartásáról és az ott várható várakozási időkről a http://www.police.hu/hirek-es-informaciok/hatarinfo oldalon, valamint a Rendőrségi Útinformációs Rendszer (Rutin) mobil applikáció segítségével tájékozódhatnak az utazók. Akik Romániába szeretnének utazni, a gyorsabb átlépés érdekében választhatják a 24 órás nyitva tartással működő kiszombori, battonyai, vagy nagylaki közúti határátkelőt.

A szabadságra induló, Nyugat-Európában dolgozó vendégmunkások rohama miatt megnövekedett a várakozási idő a Csanádpalota Autópálya-határátkelőhely kilépő oldalán. A hatóság mindent megtesz annak érdekében, hogy a határátlépés minél gördülékenyebben történjen - írja a police.hu - A híradó helyszíni tudósítói szerint a befelé és kifelé tartó forgalomban is nagy volt a torlódás, mivel az uniós előírások szerint péntektől már az uniós állampolgárok adatait is ellenőrizni kell a határátlépésnél. A helyzetet nehezíti, hogy sok vendégmunkás már elindult haza a húsvéti szünetre.A police.hu határinformációs rendszere szerint jelenleg a legtöbbet, 3 órát Csanádpalotánál kell várakozni, de a röszkei állomáson is 2 órás a várakozási idő. A többi átkelőnél Ukrajna, Románia, Szerbia és Horvátország felé jellemzően fél-1 órát kell várni a határ átlépésére.- 19 órakor zár a röszkei és az ásotthalmi közúti átkelő, aki teheti, a pálya felé induljon!- Ásotthalomnál a belépő oldalon kell legalább 2 órát várakoznia, míg Röszkén a ki- és bevezető oldalon is tömött sorokban kell az autósoknak várakoznia, legalább 1 órát.- Okmányirodába jöttünk át, de reggel még nem kellett ennyit várni - könyökölt ki autója ablakán Dezső a röszkei határátkelőn. A szabadkai férfi úgy saccolta, hogy nagyjából egy óra alatt túlesik az ellenőrzésen.A majd egy kilométeres sorban nem tapasztaltunk türelmetlenséget, bár akadtak ügyeskedők, akik a két sáv három irányba ágazásánál azért próbáltak besurranni. Ki is pattant egy asszony, hogy kioktassa a szemtelenkedő sofőrt, de gyorsan lecsendesedtek. A pofátlankodókat inkább csak tülkölésekkel utasították helyre.Péntektől minden állampolgárnak ellenőriznie kell az úti okmányait, míg korábban csak azok útlevelét kérték el és futtatták át a rendszeren, akik nem uniós ország állampolgárai. Mostantól a schengeni külső határok átlépésekor a szabad mozgás uniós jogával rendelkezőknél is megnézik, hogy szerepel-e az ellopott, a jogellenesen használt, az elveszett vagy érvénytelenített okmányokat tartalmazó nemzeti és nemzetközi adatbázisokban.A pénteken lassan növekvő sorokat nem az ellenőrzés okozhatta. Egy uniós rendszámú autó négy utasának okmányait legfeljebb négy perc alatt átfuttatták a rendszeren, de például egy utasokkal teli szerbiai gépkocsi ellenőrzése sem tartott pár percnél tovább. A csomagtér átvizsgálása ugyanolyan szisztéma szerint folyt. Míg a magyar-szerb határon ki- és befelé is mindenkit ellenőriznek, addig a Romániába igyekvőket csak szúrópróbaszerűen vizsgálják. Befelé itt is mindenkinek kell arra számítani, hogy alaposabb vizsgálat alá vetik.Röszkénél tegnap sok autóban gyermekes családok utaztak, szemmel láthatóan vendégmunkások tartottak hazafelé. Információink szerint Németországban, hasonlóan az itthoni rendszerhez, három napot a szülő is igazolhat az iskolában, így valószínűleg már a napokban sokan elindulnak az ünnepekre. Éppen ezért már a mostani hétvégétől jóval nagyobb forgalomra kell számítani az átkelőknél. Egy szlovák rendszámú autóval érkező férfi azért epésen megjegyezte, hogy szerinte fordítva ellenőrzik a határokat.