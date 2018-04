Jelentősen javulhat a klinikai központ anyagi helyzete

A külföldiek számára nyújtott térítéses betegellátás fontos bevétel az egyetem számára – mondja Fendler Judit kancellár. Fotó: Kuklis István

A tavaly év végén kapott egészségügyi konszolidációs összegnek és néhány intézkedésnek köszönhetően eltűnta Szegedi Tudományegyetem klinikai központja adósságának több mint fele. A lejárt tartozásállomány azonban az első három hónapban ismét nagyjából félmilliárd forintra rúg. A helyzet a kancellár szerint javul, és remélhetőleg a következő időszakban jelentős változás áll be az egyetem gazdasági helyzetében.– A Szegedi Tudományegyetem alulfinanszírozottsága régi történet – fogalmazott Fendler Judit . – Mi vagyunk az egyetlen egyetem az országban, amely a városi ellátás beintegrálása után nem kapta meg azt a finanszírozást, amely azért az ellátásért jár, amit átvett. A városi kórház 2007-ben került az egyetem fenntartásába, azóta görgetjük ezt a problémát. A mostani teljesítménynek nagyjából 20-25 százalékát teszik ki az egykori kórházi feladatok, könnyen kiszámolható tehát, hogy ha ezért nem kapunk finanszírozást, az mekkora veszteséget jelent. A 2007-ben rögzült deficit kompenzálása hosszú, évek óta tartó folyamat eredménye lesz, amelynek jelentős része a mostani kilátásaink alapján 2018-ban megvalósul – magyarázta a kancellár.Fendler Judit elmondta, a tavaly év végén a kormánytól az egészségügyi konszolidáció keretében kapott 1,6 milliárd forint segítségével kifizették az addigra már ekkora összegre rúgó lejárttartozás-állományt, és 2018-tól sokat jelent az is, hogy pár száz millió forintos többletbevételi lehetőséget kaphat a járóbeteg-ellátás. Teljes körű megoldást azonban nem jelentett egyszeri segítség. Összegyetemi szinten természetesen kompenzálja az SZTE az egészségügyben keletkező veszteségeket, de további intézkedések szükségesek, hogy a betegellátás gazdálkodása megnyugtató legyen.Fendler Judit elmondta, a nagyobb, lejárt szerződések közül néhányat máris újraversenyeztettek, és azokat kedvezőbb kondíciókkal köthették újra. Emellett megkezdődött bizonyos klinikák tételes áttekintése is. A belgyógyászati, az onkológiai vagy éppen a gyermekklinika önmagában is egy kisebb városi kórház költségvetésével gazdálkodik. – Miközben mindegyik betegellátó egység szerényen működik, azt gondolom, mindig lehet találni olyan hatékonysági tartalékokat, amelyek elvonása nem megy az ellátás rovására. Most ezeket tekintjük át. Emellett októberben újraindítottuk a külföldiek számára nyújtott térítéses betegellátási tevékenységünket, amely eddig alacsony szinten működött, pedig ez a tevékenység bevételt jelenthet az egyetem számára – hívta fel a figyelmet a kancellár. Hozzátette: az új üzleti modell kialakítása – az eddigi tapasztalatok alapján – beváltja a hozzá fűzött reményeket.A kancellár kijelentette: nem csak az egykori kórházi ellátások azok, amelyekért az egyetem nem kapja meg a finanszírozást. – Mivel a klinika a város egyetlen ellátója, nem tehetjük meg, hogy betegeket küldünk el más intézménybe, ha elértük a finanszírozási plafont. Ebből viszont az következik, hogy a teljesítményvolumen-korlát miatt jelentős az elszámolatlan beavatkozások száma, elsősorban a járóbeteg-ellátásban és a labordiagnosztikában. Vannak reményeink arra vonatkozóan, hogy ezeket is el tudjuk számolni, vagyis megkapjuk a teljes finanszírozást az elvégzett munkáért – mutatott rá Fendler Judit.Arra a kérdésre, hogyan értékeli kancellári tevékenységének eddig eredményeit, Fendler Judit azt mondta, egy vezető sohasem lehet elégedett. – De kijelenthető, hogy az elmúlt másfél évben jelentős pozitív elmozdulás ment végbe az egyetem fejlődését tekintve, elsősorban az uniós és kormányzati forrásból megvalósuló beruházások, fejlesztések tekintetében, amelyek az egyetem jövőbeli kiválóságának, fejlődésének zálogát képezik. A működés fenntarthatóságán, amibe beleértem a kül- és belföldi hallgatói létszám növelését, a legkiválóbb oktatók, kutatók, munkavállalók megtartását és idevonzását, valamint a fejlődést is biztosító pénzügyi stabilitás megteremtését, nagy erőkkel dolgozunk a jövőben is – közölte a kancellár.