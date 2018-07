Kilencven éve alakult Szegeden az első Rotary klub, ünnepeltek a rotarysták - galéria

Kilencven éve alakult meg Szegeden az első Rotary klub. Az évfordulót szombaton ünnepelté a Városházán a három szegedi klub tagjai. Az ünnepségen, melyen jelen volt Nagy Sándor alpolgármester is, díjakat és elismeréseket adtak át, illetve a Rotaract kormányzói láncátadó ünnepségét is itt tartottá . A 18 és 30 év özötti fiatalok klubjának országos vezetője egy évig a szegedi Nyitray Ágnes lesz.Az ország legnagyobb Rotary klubja, a Szent-Györgyi Albert este a Forrás Hotelben tartotta nyári bálját, a juniálist. Itt is láncátadással kezdődött a program: a leköszönő elnö , Gyulai Tamás Hajdú Szabolcsnak adta át a klub vezetését.