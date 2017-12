Kiszorultak az öreg autók a taxizásból

Eltűntek az öreg autók a drosztokról Szegeden. Fotó: Kuklis István

Változnak a taxiszolgáltatásra vonatkozó szabályok, januártól például csak 10 évesnél fiatalabb autóval lehet ilyen szolgáltatást végezni, míg bizonyos motorral felszereltek esetében a maximális korhatár 7 év. Előírás továbbá, hogy légkondicionált legyen a kocsi, mindkét oldalán két-két ajtaja legyen, illetve a kormánynak a menetirány szerinti bal oldalon kell lennie.Nógrádi Attila, a Tempó Taxi Egyesület elnöke lapunknak elmondta, náluk csak olyan taxis nem cserélte le eddig 10 évnél öregebb autóját, aki nyugdíjba vonul jövőre, de mindenki más felkészült.– Átlagosan 3-4 éves autókkal dolgozunk, hiszen tudható volt, hogy változnak a szabályok, a nagyjából 70 járműből álló flottánk megfelel az előírásoknak – jegyezte meg. Kérdésünkre, hogy egyáltalán fontos-e egy taxi életkora, elmondta, egy ötéves jármű is lehet rossz állapotú és egy tíz éve futó is kiváló, ez csak a tulajdonoson múlik. Hozzátette, a taxikat minden évben műszaki vizsgára kell vinni a közlekedési hatósághoz, vagyis nem lehet elhanyagolni a kocsikat.

– Minden kolléga lecserélte az autóját olyanra, amely megfelel az előírásoknak. Ötévente közlekedési ismeretekből is le kell vizsgázni, így tanfolyamokat is szerveztünk az elmúlt fél évben – tájékoztatott Sárkány Lukács, a Rádió Taxi 3 egyik ügyvezetője. Tőlük is nyugdíjba vonulnak néhányan, de így is több mint 65 járművel dolgoznak. A Mars téri drosztnál az egyik sofőr azt mondta, egyetért a szigorítással, szerinte fontos az utasok biztonsága, ezért sem érti, hogy a telekocsiknál miért nincsenek hasonló szabályok.A hódmezővásárhelyi Volán Taxi flottájában jelenleg egy olyan jármű van, amelyik nem fiatalabb a meghatározott 10 évnél, de januárban új autót vásárol a sofőrje, és leselejtezik a régit – tudtuk meg a cég diszpécserétől, Borbás Pétertől. Hozzátette, felkészültek a kormányrendelet életbe lépésére, az érintett taxis pedig majd szünetelteti vállalkozását, amíg üzembe nem állítják az új személygépkocsit.