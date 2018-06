Közelednek: pár nap, és Belgiumnál érnek partot a Szegedre tartó amerikai dinók

Hamarosan megérkeznek a belga partokhoz a Szeged felé tartó dinoszauruszok: a csapat két hete hajózik az óceánon, arra várva, hogy megpillanthassák Európa partjait. Erre az örömteli pillanatra pedig már csak néhány napot kell várni.A szállítmány az Egyesült Államokból indult útnak: a dinókat becsomagolták, konténerekbe helyezték, majd némi vonatozás után a rakományt hajóra helyezték. A legendás lények azóta utaznak az óceánon, pár napon belül pedig elérik a belga partokat.A dinoszauruszok hamarosan egy nagyszabású kiállításon mutatkoznak be a Móra Ferenc Múzeumban. A tárlaton a mozgó „dinó-robotok" mellett méretarányos csontváz-rekonstrukciók, eredeti fosszíliák is láthatóak lesznek. Emellett interaktív elemekkel, játékokkal is várja majd a gyermekeket és a felnőtteket a szegedi múzeum.