Kulturális szervezetek támogatásáról döntöttek Szegeden - kiemelt figyelmet kapott a MASZK

A szervezetek közül megkülönböztetett figyelmet kapott a MASZK Egyesület, amellyel együttműködési megállapodás helyett közszolgáltatási szerződést kötnek annak érdekében – amennyiben a közgyűlés is jóváhagyja –, hogy előadó-művészeti tevékenysége kiemelt szervezeti minősítést kapjon.

Egyhangúlag elfogadta szerdai ülésén a Kulturális, Oktatási, Idegenforgalmi és Ifjúsági Bizottság annak a tizennyolc kulturális szervezetnek a vissza nem térítendő, öt évre szóló anyagi támogatását, amelyek programjai, kiadványai hozzájárulnak a város kulturális életének gyarapításához, a hagyományok magas színvonalú ápolásához.Emellett döntés született arról is, hogy a Szegedi Nemzeti Színház, a Szegedi Szimfonikus Zenekar, a Kövér Béla Bábszínház, illetve a Szegedi Szabadtéri Játékok és Fesztivál Szervező Nonprofit Kft. továbbra is az önkormányzat fenntartásában marad, támogatásuk összegét pedig megemelik. Az előterjesztésre azért volt szükség, mert a meglévő szerződések idén december 31-én lejárnak.A napirendi pontok sorában tárgyalták még a Madách Imre Magyar–Angol Két tanítási Nyelvű Általános Iskola, valamint a Tarjáni Kéttannyelvű Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola intézményvezetői posztját. Az előbbi esetében a jelenleg is vezető posztot betöltő Pécskai Gabriellát támogatták, míg az utóbbiban Szabóné Dancsik Edit Tünde maradhat az igazgató. A nevelőtestületek 96, illetve 95 százalékban javasolták a pedagógusokat vezetőnek.