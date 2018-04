Letették az Ifjúsági Centrum alapkövét - jövő tavasszal átadják

Germán Géza, az egyházmegye főépíté bemutatta a terveket, amiből kiderült, a Market Építő Zrt. szakemberei megfelelően elő észítetté a területet, a bontási munkálatok után több mint 20 ezer öbméter földet mozgattak meg. Lefúrtak 756 darab cölöpöt – ha egymás mellé állítaná , 8 kilométer hosszúságú lenne.

A komplexum látványterve. Kép forrása: Szeged-Csanádi Egyházmegye

tfőn letetté az alapkövét a Szegedi Ifjúsági Centrumnak, amely a sport mellett családi és ifjúsági programoknak is helyet ad majd. A komplexum özponti részét egy 8000 férőhelyes stadion alkotja, emellett többek özött sportcsarnok és rendezvényközpont is épül a Dorozsmai út elején. A Szeged–Csanádi Egyházmegye megbízásából megvalósuló özel 10 milliárd forintos projekt a kormány támogatásával jöhet létre. Az építkezési munkálatok már tavaly szeptember óta zajlanak az Izabella híd mellett. Az alapkőletétel apropóját az adta, hogy tfőn Szegeden üléseztek a Magyar Labdarúgó Szövetség társadalmi elnökségének vezetői, így az eseményen jelen volt ányi Sándor, az MLSZ elnö és a megyei vezető , az egyházmegye focicsapata, a Szeged 2011-Grosics Akadémia edzője és néhány játékos is.Kiss-Rigó László szeged–csanádi megyés püspö elmondta, nemcsak egy stadion épül itt, hanem elsősorban egy olyan rendezvényközpont, amelyben az egyházmegye intézményeinek tanulói, valamint az állami gondoskodásban lévő fiatalok regionális eseményei is megvalósulhatnak. Így lesz a területen teniszpálya, grundfocipálya, szabadtéri színpad és egy sportszálló is. A beruházás lelkét pedig az a 8000 főt befogadó stadion adja, amely megfelel az UEFA előírásainak.Jelenleg zajlik a özművek kiváltása és a szállásépület bontása. Az ifjúsági centrum várhatóan jövő februárra észül el, átadását 2019 tavaszára tervezik.Az MLSZ elnö , ányi Sándor örömét fejezte ki, hogy Szegeden is jobb örülmények özött sportolhatnak majd a fiatalok. Elmondta, reméli, hogy a modern infrastruktúra meghozza majd a várt sikert a szegedi labdarúgás számára. Az alapkövet ányi és Kiss-Rigó László özösen helyezté el, az időkapszulában a Délmagyarország tfői lapszámát, az egyházmegyei lap legújabb számát és a beruházás műszaki tartalmát helyezté el az utókor számára.