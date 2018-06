Még mindig nem tökéletes a Holt-Maros vize - Tovább keresik a kétnapos halpusztulás okát Újszegeden

A májusi halpusztulásra egyik olvasónk hívta fel a figyelmet.

Vannak eredmények, de újabb vizsgálatokra van szükség ahhoz, hogy meg lehessen állapítani, mi miatt csökkent kritikus szint alá május 25-ére az oldott oxigén szintje az újszegedi Holt-Maros második szakaszán – tudtuk meg Kemény Andrástól, a Herman Ottó Horgászegyesület elnökétől.Azon a májusi hétvégén két napon át döglöttek a halak azok a szakaszon, több fajhoz tartozó egyedek is, és egészen nagyok. Az egyesület úgy tapasztalta, mihelyt a vízmű elkezdett friss vizet szívni a holtágba, a pusztulás abbamaradt. Kemény András azt mondja, azóta sem tapasztaltak elhullást. Most pedig látszik, hogy rendesen mozog, jár a hal a vízben.Az oldott oxigén szintje az átöblítéseknek köszönhetően nőtt, de még mindig nem ideális. Ennek okát próbálják kideríteni. Az egyesület a májusban történtek után horgászati tilalmat rendelt el azon a vízen. Ezt továbbra is fenntartják. Később döntenek arról, hogy a tiltást feloldják-e július közepén, mert van ilyen javaslat. – Ha így is döntünk, az biztos, hogy etetni még továbbra is tilos lesz. Szeretnénk, ha ilyen módon is csökkenne a vízbe kerülő szerves anyagok mennyisége – mondta Kemény András. – Ez egy kísérleti időszak lesz. Ahhoz, hogy a vízben végleg helyreálljon a kívánt állapot, olyan intézkedésekre lesz szükség, amelyekhez az egyesület mellett a vízmű és az önkormányzat hozzájárulása is kell.A horgászok szerint nagyon vastag az iszapréteg a holtágban. Ezt kotrással lehet csökkenteni. Egy helyi védelem alatt álló természeti értéket azonban nem lehet úgy kikotorni, mint egy öntözőcsatornát. Az egyesület várhatóan pályázatot ad be a munka költségeinek előteremtéséhez, a várossal közösen.